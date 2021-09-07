Dünya Taliban Afganistandaki yeni hükümeti açıkladı
ASYA

Taliban Afganistan'daki yeni hükümeti açıkladı

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, düzenlediği basın toplantısında, Afganistan'daki yeni hükümetin üyelerini açıkladı. Molla Muhammed Hasan Akhund, geçici hükümetin Başbakanı, Molla Baradar ise Başbakan Yardımcısı olarak ilan edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Taliban Afganistandaki yeni hükümeti açıkladı
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, başkent Kabil'de düzenlenen basın toplantısında Afganistan’ı yönetecek yeni hükümeti açıkladı.

Buna göre Molla Muhammed Hasan Akhund, geçici hükümetin Başbakanı oldu.

  • Molla Muhammed Hasan, geçici hükümetin Başbakanı olacak ve bakanlar konseyine liderlik edecek.

Yeni Şafak Editörü Taha Hüseyin Karagöz Taliban'ın kurduğu yeni hükümete dair bilgileri Afganistan'dan aktardı
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Yeni Şafak Editörü Taha Hüseyin Karagöz Taliban'ın kurduğu yeni hükümete dair bilgileri Afganistan'dan aktardı
Yeni Şafak Editörü Taha Hüseyin Karagöz, Afganistan'dan TVNET canlı yayına bağlandı. Taliban'ın Afganistan'da kurduğu hükümete dair son bilgileri izleyicilerle paylaştı.

Başbakan: Molla Muhammed Hasan Akhund

1. Başbakan Yardımcısı: Molla Birader

2. Başbakan Yardımcısı: Molla Abdul Salam Hanafi

Savunma Bakanı: Muhammed Yakub Mücahid

İçişleri Bakanı: Siraceddin Hakkani

Dışişleri Bakanı: Mevlevi Emir Han Muttaki

Ekonomi Bakanı: Hidayetullah Bedri

Eğitim Bakanı: Nurullah Munid

Kültür Bakanı: Hayrullah Hayruka

Adalet Bakanı: Abdullah Hakim

Ulusal Güvenlik Başkanı: Abdul Haq Wasiq

Taliban, dün, Pencşir vilayetinde Ulusal Direniş Cephesi lideri Ahmet Mesud güçleriyle çatışmaların sona erdiğini, bölgede tam kontrolü sağladıklarını duyurmuştu.

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