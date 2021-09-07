Taliban Afganistan'daki yeni hükümeti açıkladı

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, başkent Kabil'de düzenlenen basın toplantısında Afganistan’ı yönetecek yeni hükümeti açıkladı.
Buna göre Molla Muhammed Hasan Akhund, geçici hükümetin Başbakanı oldu.
- Molla Muhammed Hasan, geçici hükümetin Başbakanı olacak ve bakanlar konseyine liderlik edecek.
Başbakan: Molla Muhammed Hasan Akhund
1. Başbakan Yardımcısı: Molla Birader
2. Başbakan Yardımcısı: Molla Abdul Salam Hanafi
Savunma Bakanı: Muhammed Yakub Mücahid
İçişleri Bakanı: Siraceddin Hakkani
Dışişleri Bakanı: Mevlevi Emir Han Muttaki
Ekonomi Bakanı: Hidayetullah Bedri
Eğitim Bakanı: Nurullah Munid
Kültür Bakanı: Hayrullah Hayruka
Adalet Bakanı: Abdullah Hakim
Ulusal Güvenlik Başkanı: Abdul Haq Wasiq
Taliban, dün, Pencşir vilayetinde Ulusal Direniş Cephesi lideri Ahmet Mesud güçleriyle çatışmaların sona erdiğini, bölgede tam kontrolü sağladıklarını duyurmuştu.