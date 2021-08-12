Taliban ilk kez bir kolordu komutanlığı ele geçirdi

Kunduz İl Şura Vekili Emruddin Veli, basına yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetinde bulunan 217 Pamir Kolordu Komutanlığının Taliban'ın kontrolüne geçtiğini söyledi.

Taliban'ın kolordu komutanlığındaki tüm silah ve mühimmatları ele geçirdiğini kaydeden Veli, ayrıca Kunduz Havalimanı'nın de Taliban'ın kontrolüne geçtiğini belirtti.

HELİKOPTERLER VAR

Veli, havalimanında arıza nedeniyle park halinde bulunan bazı helikopterlerin de Taliban'ın eline geçtiğini aktardı.

CÜZCAN DA KAYBEDİLDİ

Öte yandan yine ülkenin kuzeyindeki hükümet güçlerinin son savunma bölgesi olan Cüzcan vilayeti havalimanının da Taliban'ın eline geçtiği bildirildi.

Yetkililer, Cüzcan Havalimanı'nın Taliban'ın eline geçmesiyle bazı güvenlik güçlerinin Mezar-ı Şerif kentine gittiğini ve bazılarının da Taliban'a teslim olduğunu açıkladı.

Cüzcan vilayetinin merkezi Şibirgan kenti 7 Ağustos'ta ve Kunduz vilayetinin merkezi de 9 Ağustos'ta Taliban'ın kontrolüne geçmişti.

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TALİBAN VİLAYET MERKEZLERİNİ ELE GEÇİRMEYE YÖNELDİ

ABD’nin Afganistan'dan çekilme kararı alması ve Afgan yönetiminin Taliban’la barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Taliban saldırıları hız kazandı.

Taliban, hazirandan ayından itibaren onlarca ilçeyi ele geçirdikten sonra, kuşatmaya aldığı vilayet merkezlerine yöneldi.

Afganistan-İran sınırındaki Nimroz vilayet merkezi Zaranc, Taliban’ın ele geçirdiği ilk vilayet merkezi oldu. Ardından çoğu kuzeyde olmak üzere 10 vilayet merkezinde Afgan güvenlik güçleri Taliban'a karşı kontrolü kaybetti.

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DÜNYA Taliban 10 vilayet merkezini ele geçirdi

TALİBAN'IN KONTROLÜNDEKİ VİLAYET MERKEZLERİ

Taliban şu anda, İran sınırındaki Nimruz vilayet merkezi Zaranc, Kunduz ile Sar-i Pul, Talukan vilayet merkezleri, Samangan vilayetinin merkezi Aybak, Cüzcan vilayetinin merkezi Şibirgan, Farah vilayetlerinin merkezleri, Bağlan vilayetinin merkezi Pul-i Humri, Bedahşan vilayetinin merkezi Feyzabad ve Gazne'nin kontrolünü elinde tutuyor.

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Kabil yönetimi halen 24 vilayet merkezinde hakim durumda.

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BİN 659 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Çatışmaların son aylarda yoğunlaşması sivil kayıplarını ve göçleri artırdı.

BM'ye göre 2021'in ilk yarısında 1659 sivil hayatını kaybederken, son bir ayda binden fazla sivil hayatını kaybetti.

Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, mayıs ayı başından ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu açıkladı.

BM, 18 milyon Afgan'ın insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildiriyor.

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