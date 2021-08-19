Dünya Taliban Kabil Havalimanında 12 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu
ORTADOĞU

Taliban Kabil Havalimanı'nda 12 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu

Afganistan’da Taliban’ın Pazar günü başkent Kabil’e girmesinin ardından havalimanı ve çevresinde çıkan olaylarda 12 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Taliban Kabil Havalimanında 12 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu
Kabil Havalimanı'nda kaos yaşanmıştı.

Afganistan’da Taliban’ın Pazar günü başkent Kabil’e girmesinin ardından havalimanı ve çevresinde çıkan olaylarda 12 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

12 kişi hayatını kaybetti


Taliban’ın Afganistan’da kontrolü ele geçirmesinin ardından halk arasında yaşanan panik havası devam ediyor. Binlerce Afgan, başkent Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı üzerinden Afganistan’dan kaçmanın yollarını arıyor. İsmini vermek istemeyen bir Taliban üyesi, Pazar gününden bu yana Kabil Havalimanı ve çevresinde yaşanan olaylarda 12 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Yetkili, ölümlerin havalimanında açılan ateş sonucu ve yaşanan izdihamlarda meydana geldiğini aktardı. Seyahat belgesi olmayanların havalimanı çevresinden ayrılarak evlerine dönmesi gerektiğini belirten yetkili, "Havalimanında kimseye zarar vermek istemiyoruz" dedi.

Gani, BAE’ye gitmişti


Öte yandan 15 Ağustos’ta başkent Kabil’e giren Taliban militanları, birkaç saat içinde başkentte kontrolü ele geçirmişti. Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) giden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ise, "kan dökülmesini önlemek için" ülkeden ayrıldığını açıklamıştı. Dün sosyal medya hesabından videolu mesaj paylaşan Gani, “Ben sadece bir elbise ve terliğimle vatanımı terk etmek zorunda kaldım. Hakkımda söylenen parayı yurt dışına kaçırdı konusu tamamen yalan ve asılsızdır. Şu an Afganistan’a dönmek için istişare halindeyim" ifadelerini kullanmıştı.

İki Afgan vatandaşının uçaktan düşmesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı
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İki Afgan vatandaşının uçaktan düşmesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Afganistan'a tahliye için gelen Amerikan Hava Kuvvetlerine ait uçağa binemeyen iki Afganistanlı, iniş takımlarının bulunduğu yere oturarak adeta ölüme uçmuştu. Kalkıştan kısa süre sonra metrelerce yüksekten yere çakılan iki Afgan'ın o anlara ilişkin yeni görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Amerikan Hava Kuvvetlerine ait uçağın iniş takımlarına tutunan Afganların ölmeden önceki son görüntüleri
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Amerikan Hava Kuvvetlerine ait uçağın iniş takımlarına tutunan Afganların ölmeden önceki son görüntüleri
Afganistan'dan kaçmak için havalimanından kalkan Amerikan Hava Kuvvetlerine ait uçağın iniş takımlarına tutunan iki Afgan, uçağın havalanmasıyla metrelerce yüksekten yere çakılmıştı.

Olaya ait yeni ortaya çıkan görüntülerde Afganların kalkış esnasındaki uçağa tutunma anları net şekilde görülüyor.

Uçağın tekerlek kısmına saklanarak ülkeden kaçmak isteyen iki Afgan düşerek hayatını kaybetti
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Uçağın tekerlek kısmına saklanarak ülkeden kaçmak isteyen iki Afgan düşerek hayatını kaybetti
Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinden sonra insanlar havalimanına akın ederek ülkeden kaçmaya çalışıyor.

Kabil Havaalanı'ndan kalkan uçağın teker kısmına saklanarak ülkeyi terk etmeye çalışan 2 kişi, uçağın havalanmasıyla metrelerce yüksekten yere düştü. Bir vatandaşın evinin üzerine düşen iki Afgan hayatını kaybetti.


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