Taliban: Kız öğrencilerin okula dönmesi için çalışıyoruz

Eğitim Bakanlığı Dış Programlar ve Yardım Direktörü Waheedullah Haşimi, uluslararası toplumu, dış yardımların çoğunun durduğu ülkede süreci finanse etmeye yardımcı olmaya çağırdı.

Haşimi, Reuters'e verdiği bir röportajda, "İnşallah tüm ülke, tüm ulus için iyi bir duyuru yapacağız. Din alimlerimiz üzerinde çalışıyor. Erkek ve kız çocuklarımızı eğitmek istiyoruz ve eğiteceğiz" dedi.

Kızları eğitmeye kararlı olduklarını ve onları okula geri döndürmenin yolları üzerinde çalıştıklarını belirten Haşimi, "Hiçbir kadın öğretmenin işten çıkarılmadı. Bu, bir mekanizma üzerinde çalıştığımıza dair dünyaya olumlu bir mesaj. Onları okullarımızdan ve üniversitelerimizden silmek için çalışmıyoruz" diye konuştu.

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Ağustosta yönetimi ele geçiren Taliban, eylül ayında, erkeklerin sınıfa dönmelerine izin verirken; büyük kızların, "koşullar geri dönmelerine izin verene kadar" evde kalmalarını istedi.

Kuzeydeki bazı bölgelerde, kızlar eğitimlerine yeniden başladı, ancak diğerlerinin saklanarak okula devam etmek zorunda kaldıkları bildiriliyor.

Taliban'ın 1996-2001 yılları arasındaki hükümeti, kadınları büyük ölçüde ücretli işlerden dışlandı ve o dönem kızların okula gitmesine izin verilmedi.

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'Kızları okulda görmek istiyorlarsa bize yardım etsinler'

Batı destekli hükümetin ağustos ayında çöküşünün ardından dış desteğin aniden geri çekilmesinden "eğitimin de büyük bir darbe aldığını" söyleyen Haşimi, yardımların geri verilmesi için çağrıda bulundu.

Haşimi, "Kızları gerçekten okullarda görmek istiyorlarsa, şimdi bize yardım etmeleri gerekiyor" dedi.

Bir UNESCO raporu, 2020'de dış yardımın eğitim bütçesinin neredeyse yarısını oluşturduğunu gösteriyor.

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Kız çocuklarının eğitimi konusunun yanı sıra Haşimi, bakanlığın, okulları İslam ilkeleri, yerel kültür ve uluslararası standartlarla uyumlu hale getirmek için yeni bir müfredat üzerinde çalıştığını kaydetti.

Müfredatta henüz bir değişiklik yapılmadığını belirten Haşimi, "Fizik, kimya ve biyoloji ve tüm bu fen konularında uluslararası standartlara göre değişiklik yapılacak" dedi.

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