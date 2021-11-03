Dünya Taliban Kız öğrencilerin okula dönmesi için çalışıyoruz
ORTADOĞU

Taliban: Kız öğrencilerin okula dönmesi için çalışıyoruz

Afganistan'da Taliban yönetimi, kız öğrencilerin okula geri dönmesine izin verilmesi konusunda çalıştıklarını, yakında 'iyi haberler' açıklayacaklarını ancak maddi desteğe ihtiyaçları olduklarını duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Taliban: Kız öğrencilerin okula dönmesi için çalışıyoruz
Arşiv

Eğitim Bakanlığı Dış Programlar ve Yardım Direktörü Waheedullah Haşimi, uluslararası toplumu, dış yardımların çoğunun durduğu ülkede süreci finanse etmeye yardımcı olmaya çağırdı.

Haşimi, Reuters'e verdiği bir röportajda, "İnşallah tüm ülke, tüm ulus için iyi bir duyuru yapacağız. Din alimlerimiz üzerinde çalışıyor. Erkek ve kız çocuklarımızı eğitmek istiyoruz ve eğiteceğiz" dedi.

Kızları eğitmeye kararlı olduklarını ve onları okula geri döndürmenin yolları üzerinde çalıştıklarını belirten Haşimi, "Hiçbir kadın öğretmenin işten çıkarılmadı. Bu, bir mekanizma üzerinde çalıştığımıza dair dünyaya olumlu bir mesaj. Onları okullarımızdan ve üniversitelerimizden silmek için çalışmıyoruz" diye konuştu.

Ağustosta yönetimi ele geçiren Taliban, eylül ayında, erkeklerin sınıfa dönmelerine izin verirken; büyük kızların, "koşullar geri dönmelerine izin verene kadar" evde kalmalarını istedi.

Kuzeydeki bazı bölgelerde, kızlar eğitimlerine yeniden başladı, ancak diğerlerinin saklanarak okula devam etmek zorunda kaldıkları bildiriliyor.

  • Taliban'ın 1996-2001 yılları arasındaki hükümeti, kadınları büyük ölçüde ücretli işlerden dışlandı ve o dönem kızların okula gitmesine izin verilmedi.

Afganistan'daki yatılı kız okulu Taliban'dan kaçmak için Ruanda'ya taşındı
DÜNYA
Afganistan'daki yatılı kız okulu Taliban'dan kaçmak için Ruanda'ya taşındı

'Kızları okulda görmek istiyorlarsa bize yardım etsinler'

Batı destekli hükümetin ağustos ayında çöküşünün ardından dış desteğin aniden geri çekilmesinden "eğitimin de büyük bir darbe aldığını" söyleyen Haşimi, yardımların geri verilmesi için çağrıda bulundu.

Haşimi, "Kızları gerçekten okullarda görmek istiyorlarsa, şimdi bize yardım etmeleri gerekiyor" dedi.

Bir UNESCO raporu, 2020'de dış yardımın eğitim bütçesinin neredeyse yarısını oluşturduğunu gösteriyor.

Kız çocuklarının eğitimi konusunun yanı sıra Haşimi, bakanlığın, okulları İslam ilkeleri, yerel kültür ve uluslararası standartlarla uyumlu hale getirmek için yeni bir müfredat üzerinde çalıştığını kaydetti.

Müfredatta henüz bir değişiklik yapılmadığını belirten Haşimi, "Fizik, kimya ve biyoloji ve tüm bu fen konularında uluslararası standartlara göre değişiklik yapılacak" dedi.

Taliban'dan kız çocukları için eğitim kararı: En yakın okula gidebilecekler
DÜNYA
Taliban'dan kız çocukları için eğitim kararı: En yakın okula gidebilecekler

Afganistan’da eğitim başladı: Kız ve erkek öğrenciler perdeyle ayrıldı
DÜNYA
Afganistan’da eğitim başladı: Kız ve erkek öğrenciler perdeyle ayrıldı

Afganistan'da kız öğrenciler Taliban'a destek yürüyüşü düzenledi
OYNAT 00:59
Afganistan'da kız öğrenciler Taliban'a destek yürüyüşü düzenledi
Afganistan'ın başkenti Kabil'de kız öğrenciler Taliban'a destek için toplantı düzenledi. Program, Kuran tilaveti ile başladı ve sloganlar eşliğinde yürüyüşle devam etti. Destek yürüyüşüne Taliban da katılarak öğrencilere destek verdi.


Portekizde maç başladı

Portekiz'de maç başladı

Devler Ligi'ndeki kritik mücadelenin canlı anlatımı için tıklayın.
İstanbul Valiliği uyardı

İstanbul Valiliği uyardı

Sis ve pus hadiselerinin 5 gün etkili olması bekleniyor.
BioNTechte üçüncü doz başlıyor

​Bakan Koca'dan Bilim Kurulu sonrası açıklama.

​Türkiye'nin 3 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı.

Galatasaray TFF'yi tanımadı

Galatasaray TFF'yi tanımadı

​Sarı kırmızılılar stadyumunun yüzde yüzünü taraftarlarına açacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz mesajı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.