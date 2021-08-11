Dünya Taliban kuzeydeki hakimiyetini genişletiyor Kabile kaçan bölge halkı çadırlarda yaşıyor
ORTADOĞU

Taliban kuzeydeki hakimiyetini genişletiyor: Kabil’e kaçan bölge halkı çadırlarda yaşıyor

Afganistan’ın kuzeyinde ilerleyişi devam eden Taliban’ın ele geçirdiği vilayet merkezlerinin sayısı 9 oldu. Halk ise çareyi başkent Kabil’e kaçmakta buldu. Kuzey vilayetlerinden başkent Kabil’e gelen Afganlar, sokak ve parklara çadır kurdu.

Haber Merkezi İHA

ABD güçlerinin mayıs ayında çekilmeye başladığı Afganistan’da saldırılarını arttıran Taliban’ın ülkenin kuzeyindeki ilerleyişi devam ediyor.

İHA

Afganistan hükümeti, Taliban güçlerinin son olarak kuzeydeki Bağlan vilayetinin merkezi Pul-i Humri ve Bedahşan vilayetinin merkezi Feyzabad’ı ele geçirmesi ile 6 günde toplam 9 vilayet merkezini kaybetmiş oldu.

İHA

Taliban düzenlediği saldırılarla “hükümetin kalesi” olarak görülen kuzeyde kontrol alanını genişletmeyi sürdürürken, bölgede yaşayan Afganlar çareyi kaçmakta buldu.

İHA

Beslenme ve su problemleriyle karşı karşıyalar

Kuzey vilayetlerinden başkent Kabil’e kaçan Afganlar, sokaklara ve parklara çadır kurdu.

İHA

Çoğunluğunu hiç eşyası olmayan ve çocuklu ailelerin oluşturduğu Afganlar şimdi de beslenme ve su problemleriyle mücadele ediyor.

İşte Kabil'den fotoğraflar:

İHA

İHA

İHA

İHA

İHA

İHA

İHA

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