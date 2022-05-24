Dünya Taliban Sözcüsü Vardak Havalimanlarının işletilmesiyle ilgili Katar ve Türkiye ile müzakereler sürüyor
ASYA

Taliban Sözcüsü Vardak: Havalimanlarının işletilmesiyle ilgili Katar ve Türkiye ile müzakereler sürüyor

Taliban'ın Katar'daki Siyasi Bürosu Sözcüsü Muhammed Naim Vardak, Taliban geçici hükümeti ile Türkiye ve Katar arasında Afganistan'daki havalimanlarının işletilmesine ilişkin müzakerelerin durmadığını söyledi.

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Haber Merkezi AA
Taliban Sözcüsü Vardak: Havalimanlarının işletilmesiyle ilgili Katar ve Türkiye ile müzakereler sürüyor
Muhammed Naim Vardak

Taliban'ın Katar'daki Siyasi Bürosu Sözcüsü Muhammed Naim Vardak, basına yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile imzalanan anlaşmanın Kabil, Kandahar ve Herat havalimanlarındaki yer hizmetleriyle ilgili olduğunu ve anlaşmanın süresinin 1,5 yıl sonra biteceğini belirtti.

"ANLAŞMA HAVALİMANLARININ İŞLETİLMESİNİ İÇERMİYOR"

  • Sözcü Naim, anlaşmanın, Taliban Kabil'e girmeden önce havalimanını işleten şirketle yapıldığını ve havalimanlarının işletilmesini içermediğini kaydetti.

Bugün erken saatlerde, BAE ile Taliban arasında havalimanlarının işletilmesiyle ilgili anlaşma imzalandığı ileri sürülmüştü.

  • Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan 27 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, Katar, Türkiye ve Taliban geçici hükümeti heyetlerinin Kabil Uluslararası Havalimanı'nın nasıl yönetileceği ve işletileceği konusunda bir dizi temel konu üzerinde anlaşmaya vardığı ifade edilmişti.

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