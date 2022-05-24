Taliban Sözcüsü Vardak: Havalimanlarının işletilmesiyle ilgili Katar ve Türkiye ile müzakereler sürüyor

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Yüksek İstişare Kurulu toplantısı sona erdi: Türkiye'nin göç yönetimi görüşüldü

Beştepe'de gerçekleşen YİK toplantısı sona erdi. Toplantıda Türkiye'nin göç yönetimi konusu ele alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir sunum yaptığı toplantıda, Kurul üyeleri, göç yönetimi konusundaki mevcut düzenlemeler ve uygulamalar üzerine fikir teatisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda, Türkiye'nin tarih boyunca olduğu gibi bugün de sınırlarına dayanan ve bir şekilde topraklarına sığınan hiçbir mazluma, mağdura sırtını dönmediğini ifade etti.