Taliban'dan ilk basın toplantısı: Kimseden intikam almayacağız başka ülkeleri tehdit etmeyeceğiz

ABD'nin Afganistan'daki işgaline son vermesini fırsat bilen Taliban, hükümetin yönetimindeki şehirleri ele geçirerek ülke genelinde kontrolü eline aldı.

Son olarak başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesinin ardından kente çatışmasız şekilde girdi.

Söz konusu gelişme sonrası Birleşmiş Milletler başta olmak üzere birçok ülke ve uluslararası kuruluş Afganistan'da çatışmaların yaşanmaması için çağrı yaptı.

Taliban, ülkede yaşanan gelişmelere ve izlenecek politikalara ilişkin bugün bir basın açıklaması yaptı.

Taliban'ın Sözcüsü Zebihullah Mücahid, kimseden intikam almayacaklarını yalnızda Afganistan'da savaşın devamını istemediklerini ifade etti.

"Yabancı ülke elçilikleri korunacak"

Ülkede yeni bir İslami siyaset sistemi oluşturacaklarını vurgulayan sözcü, "Kabil’de kaos istemiyoruz. Diplomatik temsilcilikler korumamız altındadır. Yabancı ülkelerin elçiliklerinin güvenliği bizim için önemli. İçerde veya dışarda düşmanlar istemiyoruz." dedi.

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"Başka ülkeleri tehdit etmeyeceğiz"

Kabil'deki güç boşluğundan yararlanmak isteyenlerin kaos peşinde olduğunu vurgulayan Mücahid, "Verdiğimiz sözleri tutacağız. Afganistan toprakları, başka ülkeleri tehdit etmek için kullanılmayacak. Bağımsız hareket edebilecek olan medya ile temasta olacağız." şeklinde konuştu.

"Kadınlar aktif rol oynayacak"

'Liderlerinin emri doğrultusunda' tüm suçluların affedildiğini açıklayan sözcü, "Kadınlar, toplumda aktif olarak rol alacak. İşgalcileri kovduk, savaş bitti. Şimdi barış zamanı" ifadelerini kullandı.

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