Dünya Taliban talep etti İran Afganistana akaryakıt ihracatına yeniden başladı
ASYA

Taliban talep etti İran Afganistan'a akaryakıt ihracatına yeniden başladı

İran'ın, Afganistan'ın büyük bir bölümünü hakimiyetine alan Taliban'ın talebi üzerine ülkeye akaryakıt ihracatına yeniden başladığı bildirildi.

Haber Merkezi AA
Taliban talep etti İran Afganistana akaryakıt ihracatına yeniden başladı
Arşiv

İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'e göre, İran Petrol, Gaz ve Petrokimya İhracatçıları Birliği Sözcüsü Hamid Hüseyni, "Taliban'ın İran'dan alınan akaryakıt tarifelerini yüzde 70 oranında düşürmesinin ardından İran, Afganistan'a akaryakıt ihracatına yeniden başladı." dedi.

Hüseyni, Afganistan'a akaryakıt ithalatının yeniden başlamasına karşın bazı İranlı iş adamlarının bu ülkeye ihracat konusunda temkinli olduğunu aktardı.

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İran, Afganistan'daki son gelişmeler ve güvenlik endişeleri nedeniyle 6 Ağustos'ta bu ülkeye yapılan akaryakıt ihracatını askıya almıştı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne almıştı. Taliban, Kabil'in kuzeyindeki Pencşir vilayeti dışındaki tüm bölgelerin hakimiyetini ele geçirmişti.

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Taliban talep etti İran Afganistan'a akaryakıt ihracatına yeniden başladı
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Taliban talep etti İran Afganistan'a akaryakıt ihracatına yeniden başladı

İran'ın, Afganistan'ın büyük bir bölümünü hakimiyetine alan Taliban'ın talebi üzerine ülkeye akaryakıt ihracatına yeniden başladığı bildirildi.

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