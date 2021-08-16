Dünya Taliban tarafından başından vurulmuştu Nobel ödüllü aktivist Malala Yousafzaiden dünya liderlerine çağrı
ASYA

Taliban tarafından başından vurulmuştu: Nobel ödüllü aktivist Malala Yousafzai'den dünya liderlerine çağrı

Nobel Barış Ödülü sahibi Malala Yousafzai, Taliban tarafından 5 yıl önce başından vurularak yaralanmıştı. Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından ilk kez konuşan aktivist, kadınlar ve kız çocukları için endişe duyduğunu belirterek dünya liderlerine ‘daha fazla müdahalede bulunmaları çağrısında bulundu.

Haber Merkezi Diğer
Taliban tarafından başından vurulmuştu: Nobel ödüllü aktivist Malala Yousafzaiden dünya liderlerine çağrı
Malala Yousafzai

Kadınların ve kız çocuklarının eğitimini alenen savunduğu için Taliban tarafından başından vurulan Pakistanlı aktivist Malala Yousafzai, grubun Afganistan’ın kontrolünü ele geçirmesinden dolayı ‘şokta’ olduğunu dile getirdi. 24 yaşındaki kadın, “kadınlar, azınlıklar ve insan hakları savunucuları için derinden endişe duyduğunu” söyledi ve dünya liderlerine ‘daha fazla müdahalede bulunmaları için’ seslendi.

"Sivilleri korumalıyz"

  • Yousafzai, “Taliban’ın Afganistan’ın kontrolünü ele geçirmesini tam bir şok içinde izliyoruz. Küresel, bölgesel ve yerel güçler derhal ateşkes çağrısı yapmalı, acil insani yardım sağlamalı, mültecileri ve sivilleri korumalıdır” dedi.

15 yaşındayken vurulmuştu

Yousafzai, 2008 yılında, Pakistan’ın Swat Vadisi, Taliban tarafından ele geçirildiğinde ve kızların okula gitmesi yasaklandığında, bölgeden kaçmak zorunda kalmıştı. Kadınların eğitiminin önemi hakkında tüm halkın önünde konuştuğu için Ekim 2012’de henüz 15 yaşındayken, maskeli bir Taliban militanı tarafından vurulmuştu.

Taliban Kabil'e girince CNN muhabiri haberini başını kapatarak duyurdu
DÜNYA
Taliban Kabil'e girince CNN muhabiri haberini başını kapatarak duyurdu

Taliban: Kadın haklarına saygı göstereceğiz
DÜNYA
Taliban: Kadın haklarına saygı göstereceğiz

İki Afgan vatandaşının uçaktan düşmesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı
OYNAT 00:22
İki Afgan vatandaşının uçaktan düşmesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Afganistan'a tahliye için gelen Amerikan Hava Kuvvetlerine ait uçağa binemeyen iki Afganistanlı, iniş takımlarının bulunduğu yere oturarak adeta ölüme uçmuştu. Kalkıştan kısa süre sonra metrelerce yüksekten yere çakılan iki Afgan'ın o anlara ilişkin yeni görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Amerikan Hava Kuvvetlerine ait uçağın iniş takımlarına tutunan Afganların ölmeden önceki son görüntüleri
OYNAT 00:47
Amerikan Hava Kuvvetlerine ait uçağın iniş takımlarına tutunan Afganların ölmeden önceki son görüntüleri
Afganistan'dan kaçmak için havalimanından kalkan Amerikan Hava Kuvvetlerine ait uçağın iniş takımlarına tutunan iki Afgan, uçağın havalanmasıyla metrelerce yüksekten yere çakılmıştı.

Olaya ait yeni ortaya çıkan görüntülerde Afganların kalkış esnasındaki uçağa tutunma anları net şekilde görülüyor.

Uçağın tekerlek kısmına saklanarak ülkeden kaçmak isteyen iki Afgan düşerek hayatını kaybetti
OYNAT 00:36
Uçağın tekerlek kısmına saklanarak ülkeden kaçmak isteyen iki Afgan düşerek hayatını kaybetti
Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinden sonra insanlar havalimanına akın ederek ülkeden kaçmaya çalışıyor.

Kabil Havaalanı'ndan kalkan uçağın teker kısmına saklanarak ülkeyi terk etmeye çalışan 2 kişi, uçağın havalanmasıyla metrelerce yüksekten yere düştü. Bir vatandaşın evinin üzerine düşen iki Afgan hayatını kaybetti.


Abone Ol Google News
Çöküşün fotoğrafı

Çöküşün fotoğrafı

​Kabil'in düşüşünü Beyaz Saray'da boş gözlerle izledi.
Talibandan ilk mesaj

Taliban'dan ilk mesaj

'​Türkiye ile iyi ilişkiler istiyoruz.'
Yüzüstü bıraktı

Yüzüstü bıraktı

​ABD, Afganistan'da kendisine hizmet edenleri kaderine terk etti.
'Vatanımıza <br>geldik rahatız'

'Vatanımıza
geldik rahatız'

​Afganistan'daki Türk vatandaşları tahliye ediliyor.
Sınır hattında 7/24 takip

Sınır hattında 7/24 takip

​Hem elektronik hem fiziki koruma.
DNA'dan kimlik tespiti

DNA'dan kimlik tespiti

​10 savcı görevlendirildi.

Terörle mücadele kadar önemli

Terörle mücadele kadar önemli

​Yalan terörüne karşı başkanlık kurulacak.

İstanbul'da <br>4,3 ton ele geçirildi

İstanbul'da
4,3 ton ele geçirildi

​Uyuşturucu tacirlerine çifte baskın.
Yeşile ve çevreye <br>saygılı bir ekonomi

Yeşile ve çevreye
saygılı bir ekonomi

'Ülkemizi kalkındırmayı çevreye duyarlı bir anlayışla yapmamız gerek.'
Beni kurtaran<br> 2 kişi sele kapıldı

Beni kurtaran
2 kişi sele kapıldı

​Bozkurt'u harap eden selde hayata tutunanların hikayesi yürekleri burkuyor.
Aşılamada sıra<br> 15 yaş üstünde

Aşılamada sıra
15 yaş üstünde

Hastalığı atlatanların aşı olma süresi 1 aya indirildi.
Sahte psikolog <br>hasta ediyor

Sahte psikolog
hasta ediyor

​Diplomasını sorgulayın üzülmeyin.
Pençe'de şehit acısı

Pençe'de şehit acısı

Üs bölgesini hedef alan teröristler, Mehmetçik'le çatıştı.
Olaylı maçta Galatasaray kazandı

Olaylı maçta Galatasaray kazandı

​Sarı kırmızılılar deplasmanda GZT Giresunspor'u 2-0 yendi.
Trabzonspor'dan farklı başlangıç

Trabzonspor'dan farklı başlangıç

​Bordo mavililer yeni sezondaki ilk lig maçını farklı kazandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.