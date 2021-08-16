Taliban tarafından başından vurulmuştu: Nobel ödüllü aktivist Malala Yousafzai'den dünya liderlerine çağrı

Kadınların ve kız çocuklarının eğitimini alenen savunduğu için Taliban tarafından başından vurulan Pakistanlı aktivist Malala Yousafzai, grubun Afganistan’ın kontrolünü ele geçirmesinden dolayı ‘şokta’ olduğunu dile getirdi. 24 yaşındaki kadın, “kadınlar, azınlıklar ve insan hakları savunucuları için derinden endişe duyduğunu” söyledi ve dünya liderlerine ‘daha fazla müdahalede bulunmaları için’ seslendi.

"Sivilleri korumalıyz"

Yousafzai, “Taliban’ın Afganistan’ın kontrolünü ele geçirmesini tam bir şok içinde izliyoruz. Küresel, bölgesel ve yerel güçler derhal ateşkes çağrısı yapmalı, acil insani yardım sağlamalı, mültecileri ve sivilleri korumalıdır” dedi.

15 yaşındayken vurulmuştu

Yousafzai, 2008 yılında, Pakistan’ın Swat Vadisi, Taliban tarafından ele geçirildiğinde ve kızların okula gitmesi yasaklandığında, bölgeden kaçmak zorunda kalmıştı. Kadınların eğitiminin önemi hakkında tüm halkın önünde konuştuğu için Ekim 2012’de henüz 15 yaşındayken, maskeli bir Taliban militanı tarafından vurulmuştu.

DÜNYA Taliban Kabil'e girince CNN muhabiri haberini başını kapatarak duyurdu

DÜNYA Taliban: Kadın haklarına saygı göstereceğiz

OYNAT 00:22 İki Afgan vatandaşının uçaktan düşmesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı Afganistan'a tahliye için gelen Amerikan Hava Kuvvetlerine ait uçağa binemeyen iki Afganistanlı, iniş takımlarının bulunduğu yere oturarak adeta ölüme uçmuştu. Kalkıştan kısa süre sonra metrelerce yüksekten yere çakılan iki Afgan'ın o anlara ilişkin yeni görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:47 Amerikan Hava Kuvvetlerine ait uçağın iniş takımlarına tutunan Afganların ölmeden önceki son görüntüleri Afganistan'dan kaçmak için havalimanından kalkan Amerikan Hava Kuvvetlerine ait uçağın iniş takımlarına tutunan iki Afgan, uçağın havalanmasıyla metrelerce yüksekten yere çakılmıştı.



Olaya ait yeni ortaya çıkan görüntülerde Afganların kalkış esnasındaki uçağa tutunma anları net şekilde görülüyor.





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