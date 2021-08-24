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ASYA

Taliban: Tüm tahliyelerin 31 Ağustos'ta tamamlanmasını istiyoruz

Afganista yönetimini ele geçiren Taliban'dan ülkedeki tahliyelerle ilgili yeni bir açıklama geldi. Örgüt sözcüsü Zabihullah Mücahid, yabancıların tahliye süresinin uzatılması konusunda herhangi bir anlaşmaya varılmadığını ve 31 Ağustos'a kadar tüm yabancıların Afganistan'dan çıkmasını istediklerini belirtti.

Haber Merkezi AA
Taliban: Tüm tahliyelerin 31 Ağustosta tamamlanmasını istiyoruz
Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kabil'de düzenlediği basın toplantısında yerli ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Taliban Sözcüsü, Afganistan'dan tahliyelerin, yabancı güçlerin geri çekilmesi için belirlenen 31 Ağustos'a kadar tamamlanması gerektiğini ve bu tarihin ileri çekilmesini kabul etmeyeceklerini kaydetti.

"Kaos sorun teşkil etmeye devam ediyor "

Afganistan'da yaşamın normale dönmeyi sürdürdüğüne, ancak Kabil Havaalanı'ndaki kaosun sorun teşkil etmeye devam ettiğine işaret eden Mücahid, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ile Taliban'ın önde gelen liderlerinden Molla Abdulgani Birader'in Kabil'de gizlice görüştüğü haberinin sorulması üzerine konudan haberdar olmadığını öne sürdü.

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