Dünya Taliban tutuklu beş İngilizi serbest bıraktı İngiltere özür diledi
ASYA

Taliban tutuklu beş İngiliz'i serbest bıraktı: İngiltere özür diledi

Afganistan'da Taliban geçici hükümeti, tutuklu 5 İngiltere vatandaşını serbest bıraktıklarını bildirdi. Basına yapılan açıklamada, söz konusu kişilerden; Afganistan yasalarına, halkın geleneklerine ve kültürüne bağlı kalma ve bir daha ihlal etmeme konusunda taahhütlerinin alındığı belirtildi. İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise, "İngiliz vatandaşlarının aileleri adına Afgan kültürünün, geleneklerinin veya yasalarının ihlalinden dolayı özür dileriz" denildi.

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Haber Merkezi AA
Taliban tutuklu beş İngilizi serbest bıraktı: İngiltere özür diledi
Taliban sözcülerinden Bilal Kerimi

Geçici hükümetin sözcülerinden Bilal Kerimi, basına yaptığı açıklamada, Afgan halkının geleneklerini ve yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan bazı İngiliz vatandaşlarının İngiltere hükümetiyle yapılan bir dizi görüşmenin ardından dün serbest bırakıldığını söyledi.

TUTUKLULARDAN TAAHHÜT ALINDI

  • Tutukluların, ülkelerine teslim edildiğini aktaran Kerimi, söz konusu kişilerden Afganistan yasalarına, halkın geleneklerine ve kültürüne bağlı kalma ve bir daha ihlal etmeme konusunda taahhütlerinin de alındığını belirtti.

Taliban kontrolündeki devlet haber ajansı Bahter Haber Ajansı da serbest bırakılan İngilizlerin sayısını 5 olarak aktardı.

"YAKINDA AİLELERİNE KAVUŞACAKLAR"

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, diplomatik girişimler sonucu söz konusu kararın çıkmasını memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

  • Truss, "İngiltere'nin Afganistan'da tutuklu bulunan 5 İngiliz vatandaşının serbest kalmasını sağlamasından memnuniyet duyuyoruz. Yakında ailelerine kavuşacaklar. İngiliz diplomatların bu sonuca erişmek için yoğun çabalarından dolayı minnettarım." ifadelerini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da söz konusu kişilerin İngiliz hükümetiyle bir bağının olmadığı, seyahat uyarısına rağmen Afganistan'a gittikleri ve bunun bir "hata" olduğu belirtildi.

İNGİLTERE'DEN ÖZÜR

  • Açıklamada, "İngiliz vatandaşlarının aileleri adına Afgan kültürünün, geleneklerinin veya yasalarının ihlalinden dolayı özür dileriz." denildi.

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