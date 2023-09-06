|
Dünya

Taliban ve Pakistan arasında çatışma çıktı

Afgan basınında yer alan haberlere göre, Afganistan'ın Nangerhar vilayetinde bulunan, iki ülke arasındaki Torham Sınır Kapısı bölgesinde Taliban ve Pakistan sınır güçleri arasında çatışma yaşandı.

12:58 . 6/09/2023 Çarşamba
AA
Arşiv

Arşiv

Taliban ve Pakistan sınır güçleri arasında çatışma çıktı.

Çatışmanın, Pakistan sınır güçlerinin Taliban'ın sınırda kontrol noktası kurmasına karşı çıkmasıyla başladığı ve bunun sonucunda Torham Sınır Kapısı'nın kapatıldığı belirtildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, çatışma nedeniyle insanların kaçışması ve kimilerinin de yaralanması yer alıyor.

Taliban yönetiminden çatışmaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Taliban ile Pakistan sınır güçleri arasında zaman zaman sınır anlaşmazlığı nedeniyle çatışmalar meydana geliyor.



#Afganistan
#pakistan
#Taliban
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ek MTV 3. taksit ödemesi için son ödeme tarihi bugün