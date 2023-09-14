|
Dünya

Taliban yönetimindeki Afganistan'da bir ilk: Güven mektubu sunuldu

Afganistan'da ilk kez bir ülkenin büyükelçisi, Taliban yönetimine güven mektubunu sundu. Çin'in yeni Kabil Büyükelçisi Cao Şıng, Taliban geçici hükümetinin Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund'a düzenlenen törenle güven mektubu takdim etti.

10:07 . 14/09/2023 Perşembe
AA
Taliban hükümetinin sözcüsü Mücahid, Çin'in yeni büyükelçi atamasının önemli bir adım olduğunu dile getirdi.

Taliban hükümetinin sözcüsü Mücahid, Çin'in yeni büyükelçi atamasının önemli bir adım olduğunu dile getirdi.

Afganistan'da bir ilk yaşandı. Çin'in yeni Kabil Büyükelçisi, Taliban yönetimine güven mektubunu sundu.

Taliban hükümeti sözcü yardımcısı Bilal Kerimi, sosyal medya hesabından, Çin'in yeni Kabil Büyükelçisi Cao Şıng'ın göreve başlaması için güven mektubunu Taliban geçici hükümetinin Başbakanı Ahund'a takdim ettiği paylaşımını yaptı.


Kerimi, törende Çin'in Afganistan'ın iç işlerine karışma gibi bir niyetinin olmadığını vurgulayan Cao'nun Afganistan'ın bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve kararlarına saygı duyduğunu dile getirdiğini vurguladı.Taliban hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mücahid de Çin'in yeni büyükelçi atayarak, Taliban hükümetinin resmen tanınması yolunda önemli adım attığını söyledi.

Afganistan-Çin ilişkileri

ABD öncülüğündeki NATO güçlerinin Ağustos 2021'de Afganistan'dan çekilmesinin ardından gözler, Çin'in Afganistan'daki yatırımlarının boyutuna çevrilmişti.

Her ne kadar Taliban hükümetini resmi olarak tanımasa da Çin yönetimi Afganistan'daki madenlerin işletilmesi konusunda Taliban hükümetiyle birtakım anlaşmalar imzalamıştı.

Taliban geçici hükümeti ile Çinli şirket (CAPEIC) arasında, 5 Ocak'ta, ülkenin kuzeyindeki Amu Nehri çevresinde petrol arama ve çıkarma konusunda bir anlaşma imzalanmıştı.

Anlaşmaya göre, Cüzcan, Faryab ve Sar-i Pul vilayetlerinde toplamda 4 bin 500 kilometrekarelik alanda petrol araması yapılacak.

Çinli şirketin ilk sene 150 milyon dolar, ilk 3 yılda da toplam 540 milyon dolar yatırım yapması bekleniyor.

  • Öte yandan, Taliban yönetimi, kuzeydeki Badahşan vilayeti üzerinden Çin'e açılan Vuhan Koridoru'nun aktif bir ticaret yoluna dönüşmesini istiyor ve bunun için Çin hükümetinden destek bekliyor.


#Afganistan
#Taliban
#Çin
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Fiat Egea Limited Sedan-Cross Modelleri Fiyatı ve Özellikleri