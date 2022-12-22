Taliban yönetimindeki Afganistan'da kız çocuklarının ilkokula gitmesi de yasaklandı

Taliban yönetimindeki Afganistan'da kız öğrencilerin üniversiteye gitmesinin yasaklanmasının ardından kız çocuklarının ilkokul eğitimi alması da yasaklandı.

Independent'ın Wall Street Journal'a dayandırdığı habere göre Taliban yetkilileri, başkent Kabil'de özel okul müdürleri, din adamları ve topluluk temsilcileriyle bir araya geldi.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Buna göre yetkililer, kadın öğretmenlerin ve personelin okullarda çalışmasının da yasaklandığını açıkladı. Taliban'dan yasağa dair resmi açıklama yapılmazken, düzenlenen görüşmede uygulamanın geçici olacağının söylendiği aktarıldı.

TALİBAN'IN KARARINA TÜRKİYE'DEN TEPKİ

Taliban yönetiminin kız çocuklarının eğitimine yönelik aldığı karara Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada söz konusu uygulamanın üzüntü ve endişeyle karşılandığı ve kararın yeniden gözden geçirilmesi gerektiği ifade edildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise "Bu yasak İslami de değil insani de. Bu kararı reddediyoruz ve doğru bulmuyoruz. Biz Afganlı kardeşlerimize eğitim, burs vermeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

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GÜNDEM Dışişleri Bakanlığı'ndan Taliban'ın kız öğrencilere üniversite yasağına tepki: Üzüntü ve endişeyle karşıladık