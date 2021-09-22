Taliban'dan BM'ye mektup: Genel Kurul görüşmelerine katılmayı talep ettiler

Azerbaycan’da 'Üç Kardeş 2021' tatbikatında özel kuvvetler temsili düşman hedeflerini yok etti

Azerbaycan'ın ev sahipliğinde Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan özel kuvvetlerinin katılımıyla düzenlenen 'Üç Kardeş 2021' tatbikatında askerler düşmanın savunma hattına sızarak hedefleri yok etti. Tatbikatın bu aşamasında Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan özel kuvvet askerlerinin yüksek profesyonellik sergilediği aktarıldı.