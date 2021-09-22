Dünya Talibandan BMye mektup Genel Kurul görüşmelerine katılmayı talep ettiler
ASYA

Taliban'dan BM'ye mektup: Genel Kurul görüşmelerine katılmayı talep ettiler

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, Birleşmiş Milletler'e (BM) mektup göndererek, Genel Kurul görüşmelerine katılma talebinde bulundu. Taliban, sözcülerinden Suheyl Şahin'i BM büyükelçisi adayı gösterdi.

Haber Merkezi AA
Talibandan BMye mektup: Genel Kurul görüşmelerine katılmayı talep ettiler
Taliban yöneticileri (Arşiv)

BM'de Afganistan'ı kimin temsil edeceği tartışmaları sürerken, Taliban, BM Genel Sekreterliğine gönderdiği mektupta örgütte eski hükümetin değil kendilerinin temsil edilmesi gerektiğini bildirdi.

  • AA muhabirinin BM kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki, gönderdiği mektupta, BM 76. Genel Kurul görüşmelerine katılma talebinde bulundu.

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Muttaki, mektubunda Afganistan'ın BM Daimi Temsilciliğine ise sözcülerinden Suheyl Şahin'i aday gösterdi.

Ülkeler, BM büyükelçisi adaylarının ismini örgüte gönderdikten sonra, bu isimler BM Genel Kurulu'nun Akreditasyon Komitesi tarafından onaylanıyor.

  • Afganistan'ı BM'de şu an hala eski hükümetin BM Daimi Temsilcisi Ghulam Isaczai temsil ediyor.

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