Dünya Talibanın Afganistandaki ilerleyişi sürüyor İlk kez bir vilayetin başkenti ele geçirildi
ORTADOĞU

Taliban'ın Afganistan'daki ilerleyişi sürüyor: İlk kez bir vilayetin başkenti ele geçirildi

Afganistan'daki ilerleyişi süren Taliban, Nimroz vilayetinin başkenti Zaranc’ta kontrolü sağladı. Taliban böylece ilk kez bir vilayetin başkentini ele geçirmiş oldu.

Haber Merkezi İHA
Talibanın Afganistandaki ilerleyişi sürüyor: İlk kez bir vilayetin başkenti ele geçirildi
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Afganistan’daki ilerleyişini sürdüren Taliban, ilk kez bir vilayetin başkentini ele geçirdi. Ülkenin güneybatısındaki Nimroz vilayetinin başkenti Zaranc kentinin Taliban’ın eline geçtiği bildirildi. Nimroz’da bir polis sözcüsü, hükümetin, vilayetin yönetim merkezi Zaranc’a yeterli takviye sağlamadığını öne sürdü. Yerel kaynaklar ise Taliban’ın bölgede valilik ofisi, polis merkezi ve İran sınırına yakın bir kampı ele geçirdiğini söyledi.

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Taliban, 8 Temmuz’da ülkenin İran sınırında yer alan İslam Kale’yi, 14 Temmuz’da da Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır kapılarını ele geçirmiş, Badahşan, Tahar, Gazne, Herat, Kandahar ve Badgis vilayetlerinde de baskısını artırmıştı.

İran, Afganistan ile sınır kapısını kapattı

İran devlet televizyonu, Afganistan’ın İran sınırında bulunan Zerenc şehri ve çevresinde Taliban ile hükümet güçleri arasındaki çatışmaların artması nedeniyle Sistan-Belucistan eyaletinde yer alan Milak sınır kapısının kapatıldığını duyurmuştu. Sistan-Belucistan Eyaleti Vali Yardımcısı Muhammed Hadi Mereşi yaptığı açıklamada, Zerenc şehrinin Taliban tarafından ele geçirildiğini belirtmişti. Milak sınır kapısının artan çatışmalar nedeniyle kapatıldığını ifade eden Mereşi, sınır bölgelerinde Afgan mülteci yoğunluğunun oluştuğunu söylemişti.

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Hükümet Medya ve Bilgi Merkezi Başkanına suikast

Hükümet Medya ve Bilgi Merkezi (GMIC) Başkanı Dawa khan Menapal, başkent Kabil’de Taliban militanları tarafından gerçekleştirilen suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mirwais Stanekzai yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki vahşi teröristler bir korkakça eylem daha gerçekleştirerek düşman propagandasına direnen Dawa Khan Menapal’ı cuma namazı sırasında öldürdü" ifadelerini kullanmıştı. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mujahid ise Taliban militanlarının Dawa Khan Menapal’ı öldürdüğünü doğrulamış, Menapal’ın "yaptıklarının cezasını çektiğini" belirtmişti.

ABD çekiliyor, Taliban saldırılarını arttırıyor

Afganistan’daki güvenlik durumu, ABD birliklerinin ülkeden geri çekilme sürecinin başlamasının ardından Taliban’ın hakimiyet alanını genişletmesiyle giderek kötüleşti. Şu anda hiçbir vilayet merkezinin kontrolünü ele geçiremeyen Taliban militanları, bazı vilayetlerin merkezlerine saldırılarını arttırdı. Geçtiğimiz 3 Ağustos’ta Savunma Bakanı Bismillah Khan Mohammadi’nin başkent Kabil’deki konutunun önünde bombalı ve silahlı saldırı gerçekleştirilmişti. Bakan Mohammadi’nin hedef alındığı saldırıda 8 sivil hayatını kaybederken, 4 Ağustos’ta Taliban saldırıyı üstlenmişti. Taliban, üst düzey hükümet yetkililerine karşı daha fazla saldırı planladıklarını belirtmişti.

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