Taliban'ın iktidarı ele geçirdiği Afganistan'da ilk uluslararası uçuş gerçekleşti

Afganistan Yüksek Öğretim Bakanı Hakkani: Türkiye'deki öğrencilerin geri gelmesi için çalışıyoruz

Afganistan Yüksek Öğretim Bakanı Abdülbaki Hakkani Taliban sonrası ülkedeki son durumu yenisafak.com 'dan Taha Hüseyin Karagöz'e anlattı. Yıllardır Afganistan'ın iç savaş içinde bulunduğunu belirten Hakkani 'Türkiye teknik ve eğitim alanında çok iyi bir durumda. Kardeşlerimizden yeni dönemde bize yardımcı olmasını bekliyoruz' ifadelerini kullandı. Hakkani 'Dünyada ve Türkiye'de pek çok öğrenciniz var. Son dönemde Afganistan'dan çokça çıkış oldu. Bu kişilerin geri dönmesi için bir çalışmanız var mı?' sorusuna 'Evet bunun için bir projemiz var. Geri dönmeleri ve ülkelerinde çalışmaları, buraya faydalı olmaları için altyapı oluşturuyoruz' cevabını verdi. Yükseköğretim Bakanı Hakkani 'Kadınların eğitimi nasıl olacak?' sorusuna 'İslam kuralları çerçevesinde eğitim verilmesi sürecek. Onların da eğitim almaları için uygun zemin oluşturuluyor. Şu anda da devam ediyor. Uygun şartlarda çalışmaları için her türlü eğitim verilecek' cevabını verdi.

