Dünya Talibanın iktidarı ele geçirdiği Afganistanda ilk uluslararası uçuş gerçekleşti
ASYA

Taliban'ın iktidarı ele geçirdiği Afganistan'da ilk uluslararası uçuş gerçekleşti

Taliban kontrolündeki Afganistan'da ilk kez uluslararası uçuş gerçekleşti. ABD, Kanada, Ukrayna, Alman ve İngiliz vatandaşlarından oluşan yaklaşık 113 yolcunun bulunduğunu uçağın Katar'ın başkenti Doha'ya indi.

Haber Merkezi Reuters
Talibanın iktidarı ele geçirdiği Afganistanda ilk uluslararası uçuş gerçekleşti
Arşiv

Taliban'ın iktidarı ele geçirdiği Afganistan'da 31 Ağustos'ta tüm batılı güçlerin tahliyelerini sonlandırmasının ardından ilk uluslararası uçuş gerçekleşti. Reuters'a konuşan bir kaynak ABD, Kanada, Ukrayna, Alman ve İngiliz vatandaşlarından oluşan yaklaşık 113 yolcunun bulunduğunu uçağın Katar'ın başkenti Doha'ya indiğini söyledi.

ABD'li bir yetkili, Taliban yetkililerinin ABD'nin Kabil havaalanından tahliye operasyonunun sona ermesinin ardından Afganistan'da kalan 200 Amerikan vatandaşı ve üçüncü ülke vatandaşlarına izin vermeyi kabul ettiğini söylemişti.

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"Umarım Afganistan'da hayat normalleşir"

Katar özel elçisi Mutlaq bin Majed al-Qahtani uçuşu tahliye değil, normal bir uçuş olarak nitelendirdi. Cuma günü de bir uçuş olacağını söyledi. Al Jazeera'ye konuşan al-Qahtani, "İstediğinizi söyleyin, charter veya ticari uçuş, herkesin bileti ve biniş kartı var. Umarım Afganistan'da hayat normalleşir." dedi.

  • Reuters, ikinci bir ülkeden pasaportu olmayan herhangi bir Afgan vatandaşının uçakta olup olmadığını teyit edemedi.

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