Tanklarla Bakü'ye gireceğiz demişlerdi: Tankları geldi kendileri yok!

Dünya

Mozambik'teki saldırılar nedeniyle 560 bin kişi göç etti

Mozambik'te, Ensar'ul Sunna örgütünün terör saldırıları nedeniyle evlerini terk edenlerin sayısı 560 bine yükseldi. Göç edenlerin sayısının, ekim ayında 435 bin olduğuna dikkati çeken Mozambik Başbakanı Rosario, bu sayının yaklaşık yüzde 20 arttığını kaydetti. Mozambik ordusu, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu 2,3 milyon nüfuslu Mozambik'in Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da 3 yıl önce ortaya çıkan Ensar'ul Sunna örgütüne karşı operasyonlarını sürdürüyor.