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Dünya Tanklarla Baküye gireceğiz demişlerdi Tankları geldi kendileri yok
ASYA

Tanklarla Bakü'ye gireceğiz demişlerdi: Tankları geldi kendileri yok!

Azerbaycan'da bugün zafer kutlamaları gerçekleşiyor. Binlerce kişinin katıldığı çoşkulu törende Ermenistan ordusuna ait ele geçirilen mühimmatlar da sergileniyor. Tören alanına getirilen Ermenistan tankları Eski Ermenistan Savunma Bakanlığı sözcüsü Artsrun Hovhannisyan'ın Eylül ayındaki konuşmasını hatırlattı. Hovhannisyan "Azerbaycan savaşa başlarsa Ermeni tankları Bakü'ye kadar gidecek" demişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Zafer kutlamalarında Ermenistan ordusuna ait tanklar sergileniyor.
Zafer kutlamalarında Ermenistan ordusuna ait tanklar sergileniyor.

Azerbaycan'da bugün zafer kutlamaları gerçekleşiyor. Halkın sokaklara döküldüğü büyük günde askeri teçhizatlar sergileniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'de: Azerbaycan büyük zaferini kutluyor
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'de: Azerbaycan büyük zaferini kutluyor

BAKÜ'YE TANKLARLA GİRERİZ DEMİŞTİ

Ermenistan'a ait ele geçirilen mühimmat da törende sergileniyor. Tören alanına getirilen Ermenistan tankları Eski Ermenistan Savunma Bakanlığı sözcüsü Artsrun Hovhannisyan'ın Eylül ayındaki konuşmasını hatırlattı. Hovhannisyan "Azerbaycan savaşa başlarsa Ermeni tankları Bakü'ye kadar gidecek" demişti.

Azerbaycan'da büyük heyecan: Bakü'den anlık fotoğraflar
FOTOĞRAF 5
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Karabağ Azerbaycandır yazılı tırlar kutlama alanına getirildi.
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Azerbaycan'da büyük heyecan: Bakü'den anlık fotoğraflar
Azerbaycan'da bugün zafer kutlamaları yapılacak. Azerbaycan halkının heyecanla beklediği kutlamalarda askeri teçhizat sergilenecek. Kutlamalara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev katılacak. İşte Bakü'den gelen son fotoğraflar


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