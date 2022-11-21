Tansiyon yeniden yükseldi: Çin'in yeni hamlesi ABD'yi kızdıracak

Çin, nükleer denizaltılarına yeni nesil uzun menzilli balistik füzeler yerleştirmesi ortalığı karıştırdı. Çin'in yeni füzelerinin kendi sularından ulaşarak ABD'yi vurabileceği belirtiliyor.

TÜM NÜKLEER DENİZALTILARA YERLEŞTİRİLDİ

The Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, Pekin'in sahip olduğu 6 nükleer enerjili denizaltının tamamı 12.500 km menzile sahip JL-3 füzeleri ile donatıldı.

ABD'Yİ VURMA KABİLİYETİ ARTTI

Aynı füzelerin önceki versiyonu olan JL-2, Çin sularından Alaska'nın bazı bölgelerine gidebilecek 7.2 km menzile sahipti. JL-2 füzelerinin ABD'yi tehdit edebilmesi için füzeleri taşıyan denizaltıların Hawaii yakınlarındaki okyanusa ulaşması gerekiyordu ancak JL-3'ler Çin'in ABD topraklarını vurma kabiliyetini önemli ölçüde artırdı.

ABD DUYURDU: BİZİ TEHDİT ETMEK İÇİN YAPTILAR

Çin'in yeni hamlesini ABD Pasifik Filosu komutanı Amiral Sam Paparo duyurdu ve "Bu füzeler ABD'yi tehdit etmek için yerleştirildi" dedi.

REKLAM

Paparo, söz konusu denizaltılarından herhangi birinin Hawaii açıklarına girip girmediği yönündeki sorulara cevap vermeyi reddetti.

BİDEN-Şİ JİNPİNG GÖRÜŞMESİNDEN SADECE BİRKAÇ GÜN SONRA ORTAYA ÇIKTI

ABD ve Çin devlet başkanının düzenlediği toplantıya rağmen, Washington ile Pekin arasındaki ilişkiler, ABD Meclis Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti sonrası tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi.

İlişkilerdeki kötü durumu gösteren ayrıntılar, Joe Biden'ın Bali'deki G20 zirvesinde Çinli mevkidaşı Şi Jinping ile yaptığı görüşmeden sadece bir kaç gün sonra ortaya çıktı.

PENTAGON KENDİNİ BİR YILDIR HAZIRLIYORMUŞ

Geçtiğimiz Mart ayında ABD Strateji Komutanlığının başındaki isim Amiral Charles Richard'ın senatoyu JL-3'ler konusunda uyarması sonrası Pentagon kendisini en az bir yıldır yeni füzelerin konuşlandırılması konusunda hazırladığı ortaya çıktı.

REKLAM

ÇİNLİ ANALİSTLER: ABD ABARTIYOR

Çin yeni füzeleri hakkında herhangi bir açıklama yapmazken Çinli analistler ABD'nin Çin'in normal ulusal savunma gelişimini abarttığını öne sürdüler.

DÜNYA ABD Başkanı Biden Çinli mevkidaşı Şi ile görüştü: Yeni bir Soğuk Savaş olmayacak