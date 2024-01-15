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Dünya

Tanzanya'da maden faciası: 22 kişi hayatını kaybetti

Tanzanya'nın Simiyu bölgesindeki Bariadi'de bulunan Ng'alita madeninde meydana gelen göçük nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti. Dünyanın en büyük altın üreticilerinden biri olan Tanzanya'da düzensiz ve yasadışı madencilik yaygın olarak yapılıyor.

07:36 - 15/01/2024 Pazartesi
IHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, göçük nedeniyle 22 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayarak, "Tanzanyalı dostlarımız, kendileri ve aileleri için geçimlerini sağlamaya çalışıyorlardı" dedi.


Bariadi Bölge Komiseri Simon Simalenga ise yaptığı açıklamada, "Başlangıçta bize madende mahsur kalan 19 ila 20 kişi olduğu söylendi ama ne yazık ki 22 ceset çıkardık" ifadelerini kullanarak
, bir grup kişinin yaklaşık üç hafta önce hükümet güvenlik prosedürlerini uygulamaya koymadan önce mineral zengini bölgede madencilik yapmaya başladığını söyledi. Simalenga, "Bölgesel maden yetkilisi onları ziyaret etti ve gerekli prosedürler üzerinde çalıştığı için madendeki çalışmaları durdurdu" dedi.




#Tanzanya
#Maden kazası
#Samia Suluhu Hassan
3 saat önce
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