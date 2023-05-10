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Dünya

Tarih belli oldu: Azerbaycan ve Ermenistan arasında kritik temas

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın, 19 Mayıs Cuma günü Rusya'nın ev sahipliğinde başkent Moskova'da görüşeceği bildirildi.

16:05 . 10/05/2023 Çarşamba
AA
Ceyhun Bayramov - Ararat Mirzoyan

Ceyhun Bayramov - Ararat Mirzoyan

Rus Haber Ajansı TASS'a açıklama yapan Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ani Badalyan, Rusya'nın daveti üzerine Bayramov ile Mirzoyan'ın, gelecek hafta Moskova'da görüşeceğini söyledi.

Badalyan, iki bakanın barış anlaşması üzerindeki müzakereleri sürdüreceklerini kaydetti.

Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın ev sahipliğinde 1-4 Mart tarihlerinde, başkent Washington'da bir araya gelmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın da 14 Mayıs'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'de görüşmesi bekleniyor.



#Ararat Mirzoyan
#Azerbaycan
#Ceyhun Bayramov
#Ermenistan
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