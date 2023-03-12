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Dünya

Tartışmalı emeklilik reformunda sona gelindi: Onay senatodan geçti

Fransa’da emeklilik yaşının kademeli olarak 62’den 64’e yükseltilmesini içeren ve tepkilere neden olan emeklilik reformuna karşı ülke genelinde protestolar devam ederken, reform paketi Fransız Senatosu'nda 112'ye karşı 195 oyla kabul edildi. Fransa Başbakanı Elisabeth Borne oylamanın ardından yaptığı açıklamada, hükümetin, reform paketini parlamentodan geçirmek için de çoğunluğa sahip olduğuna inandığını söylerken, "Senato'da bu akşam emeklilik reformu ile ilgili yapılan oylamada önemli bir adım atıldı" dedi.

15:08 . 12/03/2023 Pazar
AA
Fransa'da emeklilik reformu onaylandı.

Fransa'da emeklilik reformu onaylandı.

Fransa’da emeklilik yaşının kademeli olarak 62’den 64’e yükseltilmesini içeren ve tepkilere neden olan emeklilik reformuna karşı ülke genelinde protestolar devam ederken, reform paketi Fransız Senatosu'nda oylamaya sunuldu.



Senatodan onay geçti

Senatoda yapılan oylamada, reform paketi 112'ye karşı 195 oyla kabul edildi. Fransa Başbakanı Elisabeth Borne oylamanın ardından yaptığı açıklamada, hükümetin, reform paketini parlamentodan geçirmek için de çoğunluğa sahip olduğuna inandığını söylerken, "Senato'da bu akşam emeklilik reformu ile ilgili yapılan oylamada önemli bir adım atıldı" dedi.


Fransa Senato Başkanı Gerard Larcher ise, "Herkesin konuştuğu bu büyük tartışmanın sonuna geldik. Geçtiğimiz 2 Mart'tan beri neredeyse 10 gündür gece gündüz aralıksız çalıştık" ifadelerini kullandı. Komite tarafından hazırlanacak nihai taslak, son oylama için hem Senato'ya hem de Ulusal Meclise sunulacak.


Fransız Senatörler geçtiğimiz perşembe günü, reform paketinin bir maddesini 115'e karşı 201 oyla kabul etmiş, diğer maddeler için ise görüşmelerin devam edeceği belirtilmişti.


Emekli olmak için 43 yıl çalışma şartı


Tartışmalı yasaya göre Fransa’da bu yıl eylül ayından itibaren emeklilik yaşı her yıl yılda 3 ay kademeli olarak artırılacak, emeklilik yaşı 2027'de 63 yıl 3 aya, 2030’da ise 64 yıla ulaşacak.


Ülkede emekli olabilmek için 2027’den itibaren 43 yıl çalışmış olmak gerekecek. Fransa'da 62 olan emeklilik yaşı, Batı Avrupa'daki diğer birçok ülkeden daha düşük.


Emeklilik yaşı İspanya'da 65 ve İngiltere'de 66 olurken, İtalya ve Almanya emeklilik yaşını 67'ye yükseltmeyi planlıyor.


#Fransa
#Emeklilik reformu
#Fransa Senatosu
2 saat önce
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Tartışmalı emeklilik reformunda sona gelindi: Onay senatodan geçti
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