Tatile çıkan Biden için kapatılan hava sahasında uçak paniği: F-16'lar havalandırıldı

ABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden'ın tatil yaptığı Nevada eyaletinde geçici süreliğine kapatılan hava sahasını ihlal eden sivil uçak, F-16 savaş uçaklarıyla uzaklaştırıldı.
Kuzey Amerika Havacılık Savunma Komutanlığı'ndan (NORAD) konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, havalanan F-16 savaş uçaklarının sivil uçağın pilotunun dikkatini çekmek için işaret fişeği attığı bildirildi.
Olayın sabah saatlerinde gerçekleştiği aktarılan açıklamada, sivil uçağın Tahoe Gölü üzerinde geçici süre kapatılan hava sahasını ihlal ettiği belirtildi.
Tahoe Gölü'nde tatil yapan Biden için hava sahası geçici süreliğine kapatılmıştı.