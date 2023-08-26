Tatile çıkan Biden için kapatılan hava sahasında uçak paniği: F-16'lar havalandırıldı

Hawaii’de orman yangınları ile mücadele devam ederken ABD Başkanı Biden’ın plaj tatilini uzatması Amerikalıları öfkelendirdi. Fox News sunucusu, “Yıkıcı alevlerin bütün bir şehri enkaza çevirmesinden bu yana neredeyse bir hafta geçti. Ve Hawaii'de ölüler sayılırken Biden, Delaware'de bir plaj aylağı rolündeydi. Bir şezlongda birkaç saat boyunca dinlenerek, güneşin tadını çıkardı” açıklamasında bulundu.