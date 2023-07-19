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Dünya

Biden yine uyukladı: İsrail Cumhurbaşkanı şaştı kaldı

ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Beyaz Saray'da yaptıkları ikili görüşme esnasında uyuya kaldığı görüldü. Kameraya yansıyan olayda, Herzog'un şaşkın bir şekilde etrafına baktığı gözlerden kaçmadı.

09:31 . 19/07/2023 Çarşamba
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Biden'ın uyuması Herzog'u şoke etti.

Biden'ın uyuması Herzog'u şoke etti.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in kurulmasının 75. yıl dönümü nedeniyle, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u Beyaz Saray'da ağırladı. İkilinin görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilere vurgu yapıldı. Görüşme esnasında Biden'ın davranışları ise yine gündem oldu.

Konuşurken uyuya kaldı

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Biden'ın konuşma yaptığı sırada uyuyakalıp konuşamaması, Herzog'u ve salondakileri şaşkına çevirdi. Biden'ın başkanlık koltuğuna oturduğundan beri sergilediği bu garip davranışları, Amerikalı vatandaşlar ve muhalefet cephesi tarafından tepkiyle karşılanıyor.



"Akıl sağlığı test edilmeli"

Biden daha önce de, merdivenden ve bisikletten düşmüş, sahnede konuşma yaptıktan sonra boşlukla el sıkışarak herkesi şaşırtmıştı. Bir önceki Amerikan Başkanı Donald Trump, Biden'ın demans ve alzaymır hastası olduğunu ve akıl sağlığının test edilmesi gerektiğini öne sürmüştü.



#Joe Biden
#Isaac Herzog
#ABD
2 saat önce
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