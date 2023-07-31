Biden yine plajda: Tatilleri tepkilerin odağında

İkilinin şemsiye altında ellerindeki materyalleri okuduğu görüldü.
İmza attığı kararların yanı sıra 2024'te yapılacak başkanlık seçimine yeniden adaylığı tartışma konusu olan Joe Biden, soluğu deniz kenarında aldı.
Sık sık tatile çıkmakla eleştirilen Biden, Delaware eyaletindeki bir plajda dinlenirken kameralara yansıdı.
80 yaşındaki Biden'a, ABD First Lady'si olan eşi Jill Biden eşlik etti. İkilinin şemsiye altında ellerindeki materyalleri okuduğu görüldü.
'Washington dışında yüzlerce gün geçirdi'
Cumhuriyetçiler tarafından her fırsatta tatil yapmakla eleştirilen Biden, görev süresinin neredeyse yüzde 40'ını bu şekilde geçirdi.
Yardımcılarıyla iletişim halinde
ABD Başkanı Biden'ın ekibi, başkanlığın onu nereye giderse gitsin takip ettiğini, dolayısıyla Biden'ın güvenlik brifingleri almaya ve gezide kendisine katılan yardımcılarıyla iletişim kurmaya devam edeceğini belirtti.
ABD Başkanı'nın sıcak havaya karşı çağrısı
Bu arada Joe Biden'ın tatili, ABD'de sıcak hava dalgasının etkili olduğu bir dönemde gerçekleşiyor.
Biden, perşembe günü, insanları su taşımaya, soğutma ve alışveriş merkezlerini ziyaret etmeye çağırmıştı.