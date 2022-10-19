Dünya Rizeden fırlatılan yerli füze Yunan basınında geniş yankı buldu Tayfun vurdu komşu tutuştu
AVRUPA

Rize'den fırlatılan yerli füze Yunan basınında geniş yankı buldu: Tayfun vurdu komşu tutuştu

Rize'de, Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ROKETSAN) tarafından geliştirilen yerli füze 'Tayfun' test edilmesinin ardından gündeme geldi. Yapılan test atışında hedefi tam isabet vuran Tayfun, Yunanistan'da endişe yarattı. Ülke basınında manşetlere taşınan haberlerde, füzenin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterine katılacağı ayrıntısına dikkat çekilirken, Türkiye'nin güç gösterisi yaptığı belirtildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Tayfun balistik füzesi nedir, özellikleri nelerdir, menzili ne kadar?
Rize'den fırlatılan yerli füze Yunan basınında geniş yankı buldu.

Savunma sanayiinde atılımlarını sürdüren Türkiye, yerli imkanlarla geliştirilen yeni bir füzeyi daha test etti. "Tayfun" adlı füzenin test atışı, Rize-Artvin Havalimanı'nda gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'na ait aprondan Sinop açıklarına doğru yapılan atışta, hedefi başarılı bir şekilde vuruldu.

'Gizlice üretildi'

Füze denemesi, uluslararası medyanın gündemine oturdu. ABD basınından Bloomberg, "Türkiye, gizlice üretilen balistik füzeyi test etti" diye yazdı. Liman kenti Rize'deki havalimanından sabah saatlerinde yapılan ateşleme işlemi için mobil platformun kullanıldığı belirtildi. Haberde, "Tayfun olarak adlandırılan gizli füze projesi birkaç yıldır devam ediyor." notuna yer verildi.

Proto Thema: Yunanistan kapsama alanında

Yunanistan basınından Proto Thema gazetesi, füze ile ilgili "Yunanistan kapsama alanında" şeklindeki yorumlara yer verdi. Roketsan'ın geliştirdiği füzenin, 561 kilometre mesafedeki hedefi tam isabetle vurduğu aktarıldı. "Tayfun"un birkaç testten geçtikten sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterine katılacağı ayrıntısına dikkat çekildi.

Kathimerini: Balistik füze denemesi

Yine Yunan basınından Kathimerini, "Türkiye tehditleri tekrarladı, füze denemesi yaptı" başlığını kullandı. Haberde, "Türkiye, salı günü Karadeniz üzerinde kısa menzilli balistik füze denemesi yaptı." ifadesi kullanıldı.

Tayfun Balistik Füzesi Özellikleri Neler? Menzili Ne Kadar?
ÖZGÜN
Tayfun Balistik Füzesi Özellikleri Neler? Menzili Ne Kadar?

  • "Tayfun" adlı füzenin, Rize liman kentinde kurulan mobil platformdan ateşlendiği anımsatıldı.
Bilge Kralın vefatının 19uncu yılı

Bilge Kral'ın vefatının 19'uncu yılı

​Bosna Hersek halkı için yaptığı fedakarlıklarla hafızalara kazındı.
İstanbulda faciaya davetiye

İstanbul'da faciaya davetiye

Dalgalara aldırış etmeden denizin ortasında balık tuttular.
Fransız Afrika istihbarat sitesi Tunusta boy gösteren Türk savunma firmalarından övgüyle söz etti: Fuarda uçtular

Bakan Nebati: Yaklaşık 14,3 milyon katılımcıya ve 362 milyar TL'lik fon büyüklüğüne ulaşıldı.

​İzdiham çıktı: Beş kişi yaralandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.