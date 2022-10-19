Rize'den fırlatılan yerli füze Yunan basınında geniş yankı buldu: Tayfun vurdu komşu tutuştu

Savunma sanayiinde atılımlarını sürdüren Türkiye, yerli imkanlarla geliştirilen yeni bir füzeyi daha test etti. "Tayfun" adlı füzenin test atışı, Rize-Artvin Havalimanı'nda gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'na ait aprondan Sinop açıklarına doğru yapılan atışta, hedefi başarılı bir şekilde vuruldu.

'Gizlice üretildi'

Füze denemesi, uluslararası medyanın gündemine oturdu. ABD basınından Bloomberg, "Türkiye, gizlice üretilen balistik füzeyi test etti" diye yazdı. Liman kenti Rize'deki havalimanından sabah saatlerinde yapılan ateşleme işlemi için mobil platformun kullanıldığı belirtildi. Haberde, "Tayfun olarak adlandırılan gizli füze projesi birkaç yıldır devam ediyor." notuna yer verildi.

Proto Thema: Yunanistan kapsama alanında

Yunanistan basınından Proto Thema gazetesi, füze ile ilgili "Yunanistan kapsama alanında" şeklindeki yorumlara yer verdi. Roketsan'ın geliştirdiği füzenin, 561 kilometre mesafedeki hedefi tam isabetle vurduğu aktarıldı. "Tayfun"un birkaç testten geçtikten sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterine katılacağı ayrıntısına dikkat çekildi.

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Kathimerini: Balistik füze denemesi

Yine Yunan basınından Kathimerini, "Türkiye tehditleri tekrarladı, füze denemesi yaptı" başlığını kullandı. Haberde, "Türkiye, salı günü Karadeniz üzerinde kısa menzilli balistik füze denemesi yaptı." ifadesi kullanıldı.

ÖZGÜN Tayfun Balistik Füzesi Özellikleri Neler? Menzili Ne Kadar?