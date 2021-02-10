Dünya Taylandda koronavirüsün akrabası yeni bir virüs keşfedildi RacCS203
ASYA

Tayland’da koronavirüsün akrabası yeni bir virüs keşfedildi: RacCS203

Koronavirüsün kökenini araştıran bilim insanları, Tayland'ın doğusunda yaşayan at nalı yarasalarında Covid-19'a neden olan Sars-CoV-2 virüsüne yüzde 90’dan daha fazla benzeyen farklı bir virüs türü keşfetti.

Haber Merkezi Diğer
Araştırmacılar, “RacCS203” adlandırdıkları virüs de dahil olmak üzere, yeni tip corona virüsle akraba olan virüslerin birçok Asya ülkesindeki yarasalarda mevcut olduğunu söyledi.
Araştırmacılar, “RacCS203” adlandırdıkları virüs de dahil olmak üzere, yeni tip corona virüsle akraba olan virüslerin birçok Asya ülkesindeki yarasalarda mevcut olduğunu söyledi.

Singapur Üniversitesi’nden Profesör Lin-Fa Wang liderliğindeki uluslararası bir ekip, yeni tip koronavirüse (Covid-19) neden olan Sars-CoV-2 ile akraba olan birçok virüs türünün Asya’nın çeşitli bölgelerinde dolaştığını açıkladı. Bilim insanları, Tayland'ın doğusundaki bir vahşi yaşam sığınağındaki at nalı yarasalarında Covid-19’a neden olan ile çok büyük genetik benzerliğe sahip bir virüs keşfetti.

CORONA VİRÜSLERİN REZERV ALANI GENİŞLEDİ

Söz konusu keşif, ilgili virüslerin bulunduğu alanı 4 bin 800 kilometrelik bir mesafeye kadar genişletti.

Çalışma Nature Communications'da yayınlandı. Araştırmacılar, örnekleme alanının yalnızca Tayland ile sınırlı olduğunu, ancak Sars-CoV-2 ile yüksek derecede genetik bağa sahip olan corona virüslerin birçok ülkedeki yarasalarda yaygın olarak bulunduğundan emin olduklarını ifade etti.

Daha önceki araştırmalar, yeni tip corona virüsün insanlara yayılmadan önce büyük olasılıkla bir yarasada ortaya çıkmış olabileceğini leri sürdü. Ancak virüsün kökeni hala net olarak bilinmiyor.

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YÜZDE 91,5 BENZERLİK

Singapur Üniversitesi araştırmacıları, at nalı yarasalarındaki virüsü RacCS203 olarak adlandırdıklarını ve SARS-CoV-2'nin genetik koduyla yüzde 91,5 benzerlik sergilediğini söyledi. Bilim insanları ayrıca, Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan eyaletindeki yarasalarda bulunan ve yeni tip corona virüsün genomuna yüzde 93,6 benzerlik gösteren RmYN02 virüsü ile yakından akraba olduğunu söyledi.

YARASA ANTİKORLARI CORONA VİRÜSÜ ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Bununla birlikte araştırmacılar, Güney Tayland'daki yasalarda ve bir pangolinde bulunan antikorları inceledi. Antikorların pandemik virüsü nötralize ederek etkisiz hale getirdiği belirtilirken, bu durumun yeni tip corona virüsü Güneydoğu Asya'da dolaştığının bir başka kanıtı olduğu aktarıldı.

DSÖ'DEN AÇIKLAMA

Covid-19'un kaynağını tespit etmek için salgının çıkış noktası olarak bilinen Çin'in Wuhan şehrine giden Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) uzman heyeti, dün incelemelerini tamamlayarak açıklamalarda bulundu. Açıklamada, corona virüsün kökenini belirlemeye yönelik çalışmaların herhangi bir hayvana işaret etmediği ve bulguların salgının Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'dan önce tespit edilmediği belirtildi.

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