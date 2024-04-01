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Dünya

Tayland'da orman yangınları sebebiyle hava kirliliği tehlikeli seviyeye çıktı

Tayland'ın kuzeyinde 2024'ün başından bu yana meydana gelen orman yangınları hava kirliliğinin tehlikeli seviyeye çıkmasına neden oldu.

23:48 - 1/04/2024 Pazartesi
AA
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Opas Karnkawinpong da 1 Ocak ile 19 Mart arasında ülkede 1,73 milyon kişinin, hava kirliliğinin neden olduğu hastalıklara yakalandığını ifade etti.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Opas Karnkawinpong da 1 Ocak ile 19 Mart arasında ülkede 1,73 milyon kişinin, hava kirliliğinin neden olduğu hastalıklara yakalandığını ifade etti.

Yerel basın kuruluşu Benar News'ün haberine göre, orman yangınlarının yol açtığı kirlilikten en fazla Chiang Mai kenti etkilendi.

Kirlilik Kontrol Departmanı, 15 bin hektardan büyük bir alanın kül olduğu bölgede "dışarıda vakit geçirmekten kaçınma ve koruyucu maske kullanma" uyarısı yaptı.

Merkez, insan sağlığı için havadaki azami toz sınırının metreküpte 37,5 mikrogram olduğunu fakat Chiang Mai'de bu miktarın metreküpte 42,4 ila 161,9 mikrogram seviyelerine çıktığını bildirdi.

Tayland'ın Jeoenformatik ve Uzay Gelişim Ajansı (GISTDA), 1 Ocak'tan 29 Mart'a kadar ülke genelinde 3 bin 748 noktada orman yangını tespit edildiğini kaydetti.

Tayland Sağlığı Bakanlığı, tehlikeli seviyelere ulaşan hava kirliliği için ülkenin kuzey kentlerinin yakından takip edildiğini açıkladı.


#Tayland
#orman yangını
#hava kirliliği
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