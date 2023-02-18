Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 24 hava aracı ve 4 gemi tespit edildi

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Çin ile egemenlik ihtilafı halinde olan Tayvan'a askeri destek amacıyla bir tanksavar mayın döşeme sisteminin satışını onayladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Volcano isimli tanksavar sisteminin ve ilgili tüm ekipmanın yaklaşık 180 milyon dolara mal olacağı kaydedildi.