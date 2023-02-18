Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 24 hava aracı ve 4 gemi tespit edildi

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Çin gemileri Tayvan çevresinde
Açıklamada, Ada çevresinde tespit edilen 24 askeri hava aracı ve 4 savaş gemisinin, elektronik takip vasıtaları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği belirtildi.
Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Pekin, "tek Çin ilkesi"ni vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.