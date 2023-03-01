Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 25 hava aracı ve 3 gemi tespit edildi

Ada çevresinde Çin'e ait 25 hava aracı ve 3 gemi tespit edildi
Açıklamada, Ada çevresinde tespit edilen 25 hava aracı ve 3 geminin, elektronik takip vasıtaları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği belirtildi.
Blinken, Ukrayna Savaşı'nın yıl dönümünde ülkesinde "The Atlantic" dergisine verdiği röportajda, "Günlük ticari konteyner trafiğinin yüzde 50'si Tayvan Boğazı'ndan geçiyor. Akıllı telefonlardan, çamaşır makinaları ve otomobillere kadar dünyanın her şeyde ihtiyaç duyduğu yarı iletken devrelerin büyük bölümü Tayvan'da üretiliyor. Eğer Çin'in herhangi bir saldırganlığı sonucunda Tayvan'da bir kriz olursa dünya ekonomisi ve diğer ülkeler için felaket sonuçları olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.
Sözcü Mao, "ABD'ye açık bir mesajımız var. Uçurum kenarında yürümeye son verin, bölme taktiklerinden vazgeçin, sınırları zorlamayı, kafaları karıştırmayı, dünyayı Tayvan konusunda yanıltmayı bırakın. Eğer ABD tutumunu değiştirmemekte ısrar eder ve yanlış yolda ilerlemeye devam ederse bunun gerçek sonuçları, ABD'ye gerçek bir bedeli olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.
Çin, ABD'nin önceki Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ağustos 2022'deki ziyaretinin ardından, Tayvan çevresindeki uçak ve gemi devriyelerini artırmış, Tayvan Boğazı'nı ayıran itibari "orta çizgi"yi geçtiği uçuşları düzenli hale getirmişti.
Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Pekin, "tek Çin ilkesi"ni vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletlerde ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.