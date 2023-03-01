Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 25 hava aracı ve 3 gemi tespit edildi

Çin ise Blinken'ın sözlerine tepki göstermiş, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, dün Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Blinken'in sözlerini "saçma ve sorumsuzca" diye niteleyerek, "ABD bir süredir tarihi bilerek çarpıtıp ve görmezden gelerek Tayvan sorununda yanlış mesajlar veriyor. Tayvan ile resmi temaslardan kaçınma konusundaki tutumunu gevşetirken askeri bağlarını güçlendiriyor, 'Bugün Ukrayna, yarın Tayvan' diyor. Medyada ABD hükümetinin 'Tayvan'ı imha' planı olduğundan bahsediliyor. Sormadan edemiyoruz; ABD tam olarak neyi elde etmeyi istiyor?" diye konuşmuştu.