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Dünya

Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 37 hava aracı ve 6 gemi tespit edildi

Tayvan Savunma Bakanlığı, dün akşamdan bugün sabah saatlerine kadar Ada çevresinde Çin'e ait 37 askeri hava aracı ve 6 savaş gemisinin görüldüğünü bildirdi. Açıklamada, Ada çevresinde tespit edilen 37 askeri hava aracı ve 6 savaş gemisinin, elektronik takip vasıtaları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği belirtildi.

15:44 . 24/02/2023 Cuma
AA
Tayvan

Tayvan

Tayvan Savunma Bakanlığı, dün akşamdan bugün sabah saatlerine kadar Ada çevresinde Çin'e ait 37 askeri hava aracı ve 6 savaş gemisinin görüldüğünü bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, 2 J-10, 2 J-11, 4 J-16 savaş uçağı, "Y-8 ASW" tipi deniz devriye uçağı ile "TB-001", "CH-4", "BKZ-005" tipi askeri dronların, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattının geçtiği, Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahada uçtuğu kaydedildi.


Açıklamada, Ada çevresinde tespit edilen 37 askeri hava aracı ve 6 savaş gemisinin, elektronik takip vasıtaları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği belirtildi.


Uçuşlar ve gemi devriyeleri, ABD'nin Çin ile bağlantılı konulardan sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Michael Chase ve bazı üst düzey Temsilciler Meclisi üyelerinin Ada'yı ziyaret ettiği haberlerinin ardından geldi.


Bakan Yardımcısı Chase'in Moğolistan'daki temaslarının ardından 17 Şubat'ta Tayvan'a geldiği, üst düzey yetkililerle görüştüğü iddia edilmişti. Ziyaret ne Pentagon ne de Tayvan tarafından doğrulanmıştı.

Tayvanlı yetkililerin ABD Temsilciler Meclisinin yeni kurulan Çin Rekabet Özel Komitesinin Başkanı, Cumhuriyetçi Partili Mike Gallagher'ın Ada'yı ziyaret ettiği ve Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Başkan Yardımcısı Lai Ching-te, Dışişleri Bakanı Joseph Wu ve Savunma Bakanı Chiu Kuo-cheng ile görüşmeler yaptığını doğruladığını bildirmişti.


Gallagher, daha önce duyurulmayan ziyaretle ilgili detayları ülkesinde Washington Post gazetesine verdiği mülakatta paylaşmıştı.


Öte yandan, Çin Rekabet Komitesinde yer alan Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyeleri Ro Khanna ve Jake Auchincloss'un da bulunduğu bir heyet, 19 Şubat'ta 5 günlük ziyaret için Tayvan'a gelmişti.


Çin, ABD'nin önceki Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ağustos 2022'deki ziyaretinin ardından, Tayvan çevresindeki uçak ve gemi devriyelerini artırmış, Tayvan Boğazı'nı ayıran itibari "orta çizgi"yi geçtiği uçuşları düzenli hale getirmişti.


Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Pekin, "tek Çin ilkesi"ni vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.


#Çin
#Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)
#Michael Chase
#Mike Gallagher
#Tayvan
#Tayvan Boğazı
2 saat önce
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Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 37 hava aracı ve 6 gemi tespit edildi
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