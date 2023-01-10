Dünya Tayvandan Almanyaya çağrı Bölgesel düzeni korumaya yardımcı olun
ASYA

Tayvan'dan Almanya'ya çağrı: Bölgesel düzeni korumaya yardımcı olun

Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-Wen, adayı ziyaret eden üst düzey Alman yöneticiler ile yaptığı bir toplantıda, Almanya'ya 'bölgesel düzeni' korumaya yardım etmesi konusunda çağrıda bulundu. Konuşmasında, demokratik ülkelerin otoriter yayılmacılığın karşısında durması gerektiğini vurguladı.

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Haber Merkezi Reuters
​Tayvan Almanyayı bölgesel düzeni korumak için yardıma çağırıyor
​Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-Wen

Çin'in kendi toprağı olduğunu iddia ettiği Tayvan, Çin'in ada yakınlarında düzenlediği savaş tatbikatları da dahil olmak üzere Çin'in artan askeri tehditleri karşısında Batılı demokratik müttefiklerinin desteğiyle daha cesur bir hale büründü.

Milletvekilleriyle Cumhurbaşkanlığı ofisinde bir araya gelen Tsai, "otoriter yayılmacılık" karşısında demokrasilerin bir arada durması gerektiğini söyledi.

Geçen ay yapılan bir duyuruya atıfta bulunarak, "Gelecek yıldan itibaren Tayvan'ın zorunlu askerlik hizmeti bir yıla uzatılacak. Bu, savunma kapasitemizi güçlendirecek ve vatanımızı savunma ve demokrasiyi koruma kararlılığımızı gösterecek" açıklamalarında bulundu.

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