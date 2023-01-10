Tayvan'dan Almanya'ya çağrı: Bölgesel düzeni korumaya yardımcı olun

Çin'in kendi toprağı olduğunu iddia ettiği Tayvan, Çin'in ada yakınlarında düzenlediği savaş tatbikatları da dahil olmak üzere Çin'in artan askeri tehditleri karşısında Batılı demokratik müttefiklerinin desteğiyle daha cesur bir hale büründü.

Milletvekilleriyle Cumhurbaşkanlığı ofisinde bir araya gelen Tsai, "otoriter yayılmacılık" karşısında demokrasilerin bir arada durması gerektiğini söyledi.

Geçen ay yapılan bir duyuruya atıfta bulunarak, "Gelecek yıldan itibaren Tayvan'ın zorunlu askerlik hizmeti bir yıla uzatılacak. Bu, savunma kapasitemizi güçlendirecek ve vatanımızı savunma ve demokrasiyi koruma kararlılığımızı gösterecek" açıklamalarında bulundu.

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