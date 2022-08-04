Tayvan: Çin ordusu 11 Dongfeng balistik füze fırlattı

Çin’in düzenlediği askeri tatbikatlar çerçevesinde, Tayvan açıklarına 11 balistik füze fırlattığı açıklandı.
Tayvan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Tayvan saati ile 13.56’dan itibaren Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) kuzey, güney ve doğu Tayvan’ı çevreleyen sulara toplam 11 Dongfeng balistik füzesi fırlattı” denildi. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyareti sonrası Çin tarafından düzenlenen askeri tatbikatlarda füze fırlatılmasının ardından Tayvan Çin’i, Kuzey Kore’yi taklit etmekle suçladı. Çin’in düzenlediği askeri tatbikatlar Tayvan’ın küresel nakliyesinde gecikmelere neden olmasıyla uzmanlar, Tayvan’dan yapılan tedarik zincirinin olumsuz etkileneceğinin tahmin edildiğini belirtti. Ayrıca Tayvan’da Taoyuan Uluslararası Havalimanı’ndan planlanan 50’den fazla uluslararası uçuş iptal edildi. Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyaretinin ardından bugün, Tayvan çevresinde geniş çaplı askeri deniz ve hava tatbikatlarına başlandığını açıklamıştı. Pazar gününe kadar süreceği belirtilen askeri tatbikatlarda, uzun menzilli top atışları ve konvansiyonel füze atışları yapılacağı ifade edilmişti.
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Çin'in tüm uyarılarına rağmen Tayvan'a giden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin bu ziyaretinin yankıları sürerken Çin verdiği sözü tuttu ve bu sabah TSİ 7.00'da harekete geçti.
Tayvan'ın çevresindeki 6 bölgede 'gerçek zamanlı' tatbikat yapacağını duyuran Çin dünyanın neefsini tutarak beklediği adımı attı.
<br>Komünist Parti güdümündeki Çin medyası tarafından yayınlanan tatbikat haritasında adanın tam anlamıyla çevrelendiği görülüyor.
Pekin yönetimi, 'Büyük Abluka' olarak adlandırılan bu tatbikat boyunca herhangi bir yabancı uçak veya geminin bu gölgeye girmesini istemiyor.
Tabikat kapsamında Tayvan Boğazı boyunca topçu atışlarının yapılması da bekleniyor.
Bölgeden gelen ilk görüntülerde Çin ordusunun tatbikat kapsamında harekete geçtiği net bir şekilde görülüyor.
Tayvan'ın tatbikatların Birleşmiş Milletler kurallarını ihlal ettiğini ve hava ve deniz ablukası anlamına geldiğini söylemesine rağmen Pekin geri adım atmıyor.
Pekin güdümündeki Global Times gazetesi tatbikatları 'yeniden birleşme operasyonlarının' provası olarak nitelendirdi.
Çinli askeri uzman Song Zhongping, yaşanan gelişmeler ile ilgili şu değerlendirmede bulundu;
'Gelecekte bir askeri çatışma durumunda, şu anda prova edilmekte olan operasyonel planların doğrudan savaş operasyonlarına çevrilmesi muhtemeldir.'
Tayvan ve Çin, 1949 yılındaki iç savaş sırasında ayrıldı. Ancak Çin ada üzerindeki hak iddiasını hala sürdürüyor.
ABD, Tayvan politikasında hassas bir denge üzerinde yürüyor. Bir yandan, sadece Çin hükümetini tanıyan ve diplomatik ilişkilerini Taipei yerine Pekin ile kuran \"Tek Çin\" politikasına uyuyor.
Öte yandan ada ile Tayvan'ın kendini savunması için silah satmayı da içeren gayri resmi bir ilişki sürdürüyor.
Beklenen oldu ve Çin ordusu bu sabah harekete geçti: Tayvan adeta ablukaya alındı
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin yapılan onca uyarıya rağmen Tayvan'a gitmesi Çin'i kızdırdı. Dünyayı yeni bir savaşın eşiğine getiren ziyaret sonrası Çin ordusu harekete geçti. Tayvan'ı adeta abluka altına alan tatbikatın düğmesine bu sabah basıldı. İşte bölgeden gelen ilk görüntüler...
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TAYVAN NEREDE?<br>Tayvan, Çin’in güneydoğu kıyılarından yaklaşık 160 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Ülke, aynı zamanda ABD dış politikası için çok önemli olan Amerikan bölgelerin bir listesini içeren \"birinci ada zinciri\" içinde bulunuyor. <br><br>Uzmanlar, Çin’in Tayvan'ı ele geçirmesi durumunda Batı Pasifik bölgesinde askeri olarak daha fazla güçleneceğini belirtti. Siyasi analistler aynı zamanda böylelikle Çin’İn Guam ve Hawaii kadar uzaktaki ABD askeri üslerini tehdit edebileceğini söylüyor.<br><br>Ancak Çin, daha önce de defalarca niyetinin barışçıl olduğu konusunda ısrar etti.
TAYVAN HER ZAMAN ÇİN’DEN BAĞIMSIZ BİR ÜLKE MİYDİ?<br>Tayvan ilk olarak 17. yüzyılda Qing hanedanının iktidarda olduğu dönemde Çin’in tam kontrolü altına girdi. Çinliler 1895'te Japonya’ya yenildikten sonra adayı Japonların kontrolüne bıraktı. Ardından Japonya, İkinci Dünya Savaşı'nı kaybettikten sonra 1945'te Çin, adayı tekrar aldı.
İlerleyen yıllarda Çin anakarasında Chiang Kai-shek liderliğindeki milliyetçi hükümet güçleri ile Mao Zedung'un Komünist Partisi arasında bir iç savaş patlak verdi. Komünistler 1949'da iç savaşı kazandı ve Pekin'de kontrolü ele geçirdi. Chiang Kai-shek ve milliyetçi siyasetçilerden geriye kalanlar Tayvan'a kaçtı ve sonraki birkaç on yıl boyunca ülkede hüküm sürdü.<br><br>
Günümüzde Çin, Tayvan'ın aslen bir Çin eyaleti olduğunu savunmak için bu argümanı kullanıyor. Ancak Tayvanlılar, hiçbir zaman 1911 devriminden sonra kurulan modern Çin devletinin veya 1949'da Mao tarafından kurulan Çin Halk Cumhuriyeti'nin bir parçası olmadıklarını iddia etmek için de aynı tarihe işaret ediyor.<br><br>
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 2019 yılında yaptığı açıklamada, hiç kimsenin Tayvan’ın “Çin’in bir parçası” olduğu gerçeğini değiştiremeyeceğini söyleyerek, Pekin’in “yeniden birleşme” için bir seçenek olarak askeri güç kullanımından vazgeçmeyeceğini dile getirmişti.<br><br>
KAÇ ÜLKE TAYVAN'IN BAĞIMSIZLIĞINI TANIYOR?<br>Diğer taraftan, Chiang Kai-shek, Tayvan'a kaçtıktan sonra milliyetçi siyasetçilerden oluşan Kuomintang'ı yönetti. Kuomintang o zamandan beri Tayvan'ın en önde gelen siyasi partilerinden biri oldu tarihinin önemli bir bölümünde adayı yönetti.<br><br>Diğer taraftan, şu anda sadece Vatikan ile birlikte 13 devlet Tayvan'ı egemen bir ülke olarak tanıyor. Çin, diğer ülkelere Tayvan'ı tanımamaları veya tanıma anlamına gelen herhangi bir şey yapmamaları için önemli derecede diplomatik baskı uyguluyor.
TAYVAN KENDİNİ SAVUNABİLİR Mİ?<br>Uzmanlar, Çin’in ekonomik bağları güçlendirmek gibi askeri olmayan yollarla \"yeniden birleşme\" sağlamaya çalışabileceğini belirtiyor, ancak herhangi bir askeri çatışmada, Çin'in silahlı kuvvetleri Tayvan'ınkileri gölgede bırakacağının bariz olduğu görülüyor.
ABD'NİN TAYVAN'A İLİŞKİN POLİTİKASI NASIL?<br>Çin, savunmaya ABD dışında herhangi bir ülkeden daha fazla harcama yapıyor ve deniz gücünden füze teknolojisine, uçak ve siber saldırılara kadar çok çeşitli gelişmiş silahları bulunuyor. Açık bir çatışmada, bazı uzmanlar Tayvan'ın en iyi ihtimalle bir Çin saldırısını yavaşlatabileceğini ve dışarıdan yardım beklerken gerilla saldırıları düzenlemeyi hedefleyebileceğini belirtti. Bu yardımın Tayvan'a silah satan ABD'den gelebileceği ifade edildi.
Ancak, şimdiye kadar Washington'un \"stratejik belirsizlik\" politikası, ABD'nin bir saldırı durumunda Tayvan'ı nasıl savunacağı veya nasıl koruyacağı konusunda belirsiz kaldı. Diplomatik olarak, ABD şu anda sadece bir Çin hükümetini tanıyor ve Tayvan yerine Çin ile resmi bağları olan \"Tek Çin\" politikasına bağlı kalıyor.<br><br>Diğer taraftan, geçen Mayıs ayında ABD başkanı Joe Biden, ABD'nin Tayvan'ı askeri olarak savunup savunmayacağı sorulduğunda \"Evet\" yanıtını verdi. Ardından Beyaz Saray, Washington'un tutumunu değiştirmediği konusunda ısrar etti.
TAYVAN DÜNYANIN GERİ KALANI İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?<br>Tayvan ekonomisi dünya için son derece büyük bir önem arz ediyor. Çünkü telefonlardan dizüstü bilgisayarlara, saatlere ve oyun konsollarına kadar dünyanın günlük elektronik ekipmanlarının çoğu, Tayvan'da üretilen bilgisayar çipleri tarafından destekleniyor. Tek bir Tayvanlı şirket Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) dünya pazarının yarısından fazlasını kontrol ediyor.<br><br>Teknoloji ve askeri endüstri için çip üreten şirketin değeri 2021'de 100 milyar dolara ulaştı. <br><br><br>Bu nedenle, başta ABD olmak üzere batılı ülkeler Çin'in Tayvan'ı işgalinin Pekin'e dünyanın en önemli endüstrilerinden biri üzerinde daha fazla kontrol verebileceğinden endişe duyuyor.<br><br>
TAYVANLILAR ENDİŞELİ Mİ?<br>Çin ve Tayvan arasındaki son gerilimlere rağmen, daha önce yapılan araştırmalar birçok Tayvanlı’nın konuyla ilgili büyük bir endişesi olmadığını gösterdi. Ekim 2021'de Tayvan Kamuoyu Vakfı insanlara sonunda Çin ile savaş olacağını düşünüp düşünmediklerini sordu. Neredeyse üçte ikisi (%64,3) hayır cevabını verdi.<br><br>
Öte yandan, ayrı bir araştırma, Tayvan'daki çoğu insanın kendini Tayvanlı olarak tanımladığını ve belirgin bir şekilde farklı bir kimliğe sahip olduğunu ortaya koydu. 1990'ların başından beri Ulusal Chengchi Üniversitesi tarafından yürütülen anketler, kendilerini Çinli veya hem Çinli hem de Tayvanlı olarak tanımlayanların oranının düştüğünü ve çoğu insanın kendilerini Tayvanlı olarak gördüğünü gösterdi.
Yedi soruda Çin ve Tayvan arasındaki krizin tarihçesi
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Çin'in tüm tehditlerine rağmen Tayvan'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Ancak Çin, Tayvan'ı, sonunda yeniden Pekin'in kontrolü altında olacak bir ayrılıkçı eyalet olarak tanımlarken; Tayvan, kendi anayasası ve demokratik olarak seçilmiş liderleriyle kendisini bağımsız bir ülke olarak görüyor. Bu nedenle ABD'li üst düzey bir yetkilinin 25 yılın ardından Tayvan ziyareti, Çin'in öfkesine neden olurken savaş korkularını artırdı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Tayvan ile "yeniden birleşme" için askeri güç kullanmaktan çekinmeyeceğini söyledi. İşte yedi soruda Çin-Tayvan krizinin tarihçesi ve ABD'nin yıllar içinde değişen tutumu...
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Çin ve Tayvan arasında savaş mı çıktı? gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. İki ülke arasındaki gerilim devam ediyor. Ukrayna-Rusya savaşı henüz bitmemişken Pasifik'te de sular kaynamaya başladı. Peki Çin-Tayvan krizinde en güçlü ordu hangi ülkenin?
Tüm dünyanın gözü Çin ve Tayvan arasındaki gerilimde. Herkesin aklında aynı sorular var? Çin-Tayvan krizi nasıl çözülecek? Çin mi, Tayvan mı daha güçlü? İşte Çin ve Tayvan arasındaki karşılaştırmalı ordu güçleri...
İNSAN GÜCÜ<br><br>Çin<br>1.397.897.720<br><br>Tayvan<br>23.572.052
AKTİF PERSONEL<br><br>Çin<br>2.000.000<br><br>Tayvan<br>170.000
HAVA GÜÇLERİ<br>Toplam Uçak sayıları<br><br>Çin<br>3285<br><br>Tayvan<br>741
Savaş uçağı sayıları<br>Çin<br>1200<br><br>Tayvan<br>288
ARAZİ GÜCÜ<br>Tank sayıları<br><br>Çin<br>5250<br><br>Tayvan<br>1110<br>
Zırhlı araçlar<br>Çin<br>35000<br><br>Tayvan<br>3472<br>
DENİZ GÜCÜ<br><br>Çin<br>777<br><br>Tayvan<br>117<br>
Uçak gemileri<br><br>Çin<br>2<br><br>Tayvan<br>0
Denizaltılar<br>Çin<br>79<br><br>Tayvan<br>4
İşte dünyanın en güçlü orduları...
50-Peru
49-Portekiz
48-Malezya
47-Suriye
46-Bangladeş
45-Venezuela
44-Kolombiya
43-Meksika
42-Singapur
41- Çekya
40-Arjantin
39-Myanmar<br><br>
38-Romanya
37-Hollanda
36-Birleşik Arap Emirlikleri
35-Nijerya
34-Irak
33-Norveç
32-İsviçre
31-Cezayir
30-Kuzey Kore
29-Tayland
28-Vietnam
27-Yunanistan
26-Güney Afrika
25- İsveç
24-Polonya
23-Kanada<br><br>
22-Ukrayna<br><br>
21-Tayvan
20-Suudi Arabistan
19- İspanya
18-İsrail
17-Avusturya
16-Almanya
15-Endonezya
14-İran
13.Türkiye
12-Mısır
11. İtalya
10-Brezilya
9-Pakistan
8-Birleşik Krallık
7- Fransa
6-Güney Kore
5-Japonya
4-Hindistan
3- Çin
2-Rusya
1-ABD
Çin mi Tayvan mı?
Çin mi Tayvan mı: İşte dünyanın en güçlü orduları
Dünyayı ayağa kaldıran gerilim devam ediyor. Rusya ve Ukrayna arasındaki krizden sonra şimdi de Çin ve Tayvan arasındaki kriz tüm dünyayı diken üstünde bıraktı. Gerilim hızla devam ederken arama motorlarında en çok aranan konu, Dünyanın en güçlü orduları oldu. Peki iki ülke arasında en güçlü ordu hangisi? Çin mi Tayvan mı? İşte dünyanın en güçlü orduları.
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