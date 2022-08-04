Dünya Tayvan Çinin fırlattığı füzeler karasularımıza düştü
ASYA

Tayvan: Çin'in fırlattığı füzeler karasularımıza düştü

Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ardından Tayvan Boğazı'nda füze tatbikatına başladı. Tayvan ise tatbikatlar sırasında fırlatılan bazı füzelerin "karasuları" olarak nitelediği bölgeye düştüğünü duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Tayvan: Çinin fırlattığı füzeler karasularımıza düştü
Çin ordusu Pelosi'nin ziyaretinin ardından Tayvan Boğazı'nda füze tatbikatı yaptı.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Doğu Cephesi Komutanlığından yapılan açıklamada, "Tayvan Boğazı'nın doğusundaki bazı bölgelere konvansiyonel füzelerin ateşlendiği, hedeflerin başarıyla vurulduğu" belirtildi.

Tayvan ise "karasuları" olarak nitelediği bölgeye, Çin ordusunun adayı çevreleyen tatbikatları sırasında fırlattığı bazı füzelerin düştüğünü duyurdu.

Tayvan'ın kendi hava sahası var mı?
DÜNYA
Tayvan'ın kendi hava sahası var mı?

Savunma Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin uçağının Tayvan'a ulaşmasının ardından, Ada çevresinde "bir dizi askeri tatbikat" düzenleyeceğini duyurmuştu.

Ada'nın kuzey, güneybatı ve güneydoğusunda deniz ve hava unsurlarının katıldığı ortak tatbikatlar, doğusunda konvansiyonel füze testi ve Tayvan Boğazı'nda uzun mesafe top atışı talimi yapılacağı bildirilmişti.

Çin'den ABD'ye Tayvan uyarısı: Ateşle oynayanın sonu iyi olmaz
DÜNYA
Çin'den ABD'ye Tayvan uyarısı: Ateşle oynayanın sonu iyi olmaz

7 Ağustos'a kadar sürmesi öngörülen tatbikatlar, Çin'in egemenlik ihtilafı içinde olduğu Ada'nın çevresinde fiili bir blokaj oluşturmuş durumda.

Altı bölgede yürütülen tatbikatlar nedeniyle bazı bölgeler gemi ve uçak trafiğine kapatılırken, boğaz geçişindeki güvenlik endişesi nedeniyle seferlerin aksadığı bildiriliyor.

Çin’den Pelosi'ye tatbikatlı cevap: Çin ordusu Tayvan’ı ablukaya aldı
DÜNYA
Çin’den Pelosi'ye tatbikatlı cevap: Çin ordusu Tayvan’ı ablukaya aldı

Çin insansız hava aracı Kinmen Adası üzerinde uçtu

Öte yandan Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin ordusuna ait bir insansız hava aracının, Pelosi'nin ayrılmasının ardından dün gece Tayvan'a bağlı Kinmen Adası (Quemoy) üzerinde uçtuğunu bildirdi.

1950'lerden beri Çin'e ait hiçbir hava aracı Kinmen üzerinde uçmamıştı.

Pelosi ve 5 kişilik Kongre heyetini taşıyan uçak önceki gece Tayvan'a ulaşmıştı. İki haftadır hakkında spekülasyon yapılan, ABD ile Çin arasında gerilime sebep olan ziyaret, Pekin'in tepkisini çekmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Pelosi'nin uçağının Tayvan'a inmesinin hemen ardından yaptığı açıklamada, ziyareti kınadığını bildirmiş, Savunma Bakanlığı da Ada çevresinde "bir dizi askeri tatbikat" düzenleyeceğini duyurmuştu.

Tayvan'ı kendi topraklarının parçası kabul eden Pekin, ziyareti "egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlali" olarak gördüğü ve sert karşı tedbirler alacağı uyarısında bulunmuştu.

Bin dolara Yunanistana kaçacaklardı

Bin dolara Yunanistan'a kaçacaklardı

​15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yakayı ele verdiler.
Kenti ayağa kaldırdı

Kenti ayağa kaldırdı

'Helikopter tellere takıldı' ihbarı ekipleri harekete geçirdi.
KPSS iptal edildi

KPSS iptal edildi

ÖSYM Başkanı Ersoy: Yeni takvim 17 Eylül'de başlayacak.
TSK için kritik gün

TSK için kritik gün

​Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında YAŞ toplantısı başladı.

Yüksek Askeri Şura öncesi Erdoğan ve YAŞ üyelerinden Anıtkabir ziyareti.

Milyonlarcası aynı anda ortaya çıktı: Tüm köyün kâbusu oldu.

Her gün 20 kilometrelik yol yürüyor.

Türkiye'de listede kendine yer buldu

​Bakan Kirişci müjdeli haberi duyurdu.

​Görüşmek için randevu istedi

​ABD, Pençe-Kilit Operasyonu'ndan önce PKK'ya haber uçurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.