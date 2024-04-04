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Dünya

Tayvan’da 25 yılın en büyük depremi

Güneydoğu Asya ülkesi Tayvan, dün 7,4 şiddetinde depremle sarsıldı. Merkez üssü Haulien kenti olan depremde birçok bina yan yattı. 9 kişi öldü, 821 kişi yaralandı.

04:00 - 4/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 01:04 - 4/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Son dönemde, Çin ile yaşadığı gerilim nedeniyle jeopolitik fay hatlarının en hareketlilerinden biri olan Güneydoğu Asya ülkesi Tayvan, dün 7,4 büyüklüğünde meydana gelen depremle sarsıldı. Deprem sonucu birçok bina yan yatarken ve kısmen yıkılırken, dokuz kişinin yaşamını yitirdiği, 821 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Deprem sırasında ülkede bulunan bir milli parka giden 50 kişilik bir turist kafilesinin de kayıp olduğu aktarıldı. Merkez üssü Tayvan'ın doğusundaki Haulien kenti olan deprem, yerin 15.5 kilometre derinliğinde meydana geldi. Tayvan Deprem Rasathanesi'nin verdiği bilgiye göre, yerel saatle 08.00 sularında meydana gelen depremin ardından öğlen saat 12.00'ye kadarki süreçte şiddeti 5 ila 6 arasında ölçülen 58 artçı deprem daha yaşandı yaşandı.

1999'dan sonra ilk

Güneydoğu Asya'da Japonya ile birlikte iki tektonik deprem fayının üzerinde yer alan Tayvan'da sık sık depremler görülse de bundan büyük en son deprem Eylül 1999'da meydana geldi. Chi-Chi depremi olarak bilinen 7.7 büyüklüğündeki deprem, 21 Eylül 1999 günü meydana gelirken 2 bin 400 kişinin ölümüne ve binlerce kişinin yaralanmasına sebep olmuştu. Dün yaşanan deprem ise Chi-Chi depreminin ardından son 25 yılda kayıt altına alınan en büyük deprem olarak tanımlandı. Japonya Hava Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada, bu büyüklükte bir depremde beton duvarların büyük kısmının yıkılacağı ve insanların ayakta duramayacağının tahmin edildiğine vurgu yapıldı. Buna karşılık ülkeden servis edilen görüntülerde depremin şiddetine rağmen az sayıda binanın kısmen çöktüğü görülürken insanların sakin tavrı da dikkat çekti.



#Deprem
#Tayvan
#Asya
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