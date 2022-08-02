Tayvan’da gergin bekleyiş: Pelosi adayı ziyaret edecek mi?

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin, Pasifik ülkeleri turunda Çin ile egemenlik ihtilafındaki Tayvan’ı ziyaret etmesinin beklendiği bildirildi. Amerikan televizyon kanalı CNN’in biri ABD’li diğeri Tayvanlı, adı açıklanmayan iki hükümet yetkilisine dayandırdığı haberine göre Pelosi, Singapur, Malezya, Güney Kore ve Japonya’yı kapsayan ziyaretlerinin durakları arasında Tayvan’a uğrayıp bir gece geçirecek. CNN’e konuşan ABD’li yetkili, savunma bakanlığı personelinin Çin’in bölgedeki hareketlerini izlemek ve Pelosi’yi güvende tutmak için gece gündüz çalıştığını kaydetti. Temsilciler Meclisi Başkanı’nın resmî internet sitesinde önceki gün paylaşılan ziyaret programında Tayvan’a yer verilmemişti.

Cuma günü ABD’den ayrılarak Havai’de mola veren Pelosi ve beraberindeki 5 kişilik Kongre heyeti dün sabah Singapur’a ulaştı.

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DEVLET KANALINDAN TEHDİT

Pelosi’nin gezi kapsamında Tayvan’ı ziyaret edeceğine ilişkin söylentiler, Washington-Pekin ilişkilerinde gerilime sebep olurken, bölgedeki askeri hareketliliği de artırdı. Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin’e ait

4 savaş uçağının Tayvan’ın hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu. Çin devlet televizyonu CCTV’den geçen cumartesi günü yayınlanan tatbikat videosu ile de Pekin adeta Washington’ı tehdit etti. 1 Ağustos Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun 95. kuruluş yıl dönümünün kutlandığı klipte, “uçak gemisi katili” olarak bilinen DF-17 hipersonik füzelerin fırlatılma görüntülerine yer verildi. ABD donanmasının Pasifik’teki 7. filosuna bağlı görev yapan Ronald Reagan savaş gemisi, geçen hafta harp filosuyla Singapur’dan ayrılarak Güney Çin Denizi’ne doğru hareket etmiş; bunun üzerine Tayvan Adası’nın karşı kıyısındaki Fujian eyaleti ve Güney Çin Denizi kıyısında tatbikat düzenleyen Çin Ordusu, bölgeyi gemi trafiğine kapatmıştı. Öte yandan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Pelosi’nin Tayvan’ı ziyaret etmesi halinde ordunun “boş oturmayacağı” konusundaki uyarısını yineledi. Dün gazetecilere yaptığı açıklamada Sözcü, “ABD’nin

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3 numaralı isminin ziyaretinin korkunç siyasi etkilere yol açacağını” kaydetti.

DÜNYA Çin'den ABD'ye tehdit: Askeri karşılık verebiliriz