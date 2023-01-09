Dünya Tayvandan Çine tatbikatları sebebiyle kınama
ASYA

Tayvan'dan Çin'e tatbikatları sebebiyle kınama

Tayvan, Çin'i ada çevresinde bir ay içinde ikinci askeri tatbikatını düzenlediği için kınadı ve Tayvan Savunma Bakanlığı Çin'e ait 57 adet uçağın tespit edildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi Reuters
​Tayvandan Çine tatbikatları sebebiyle kınama
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Çin'in demokratik olarak yönetilen Tayvan'ı kendi bölgesi olarak görmesi ve bu iddialarını ileri sürmek için askeri, siyasi ve ekonomik baskıyı artırmasının üzerine Tayvan, Çin'i kınadığını açıkladı.

Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Cephesi Komutanlığı, kuvvetlerinin Tayvan çevresindeki denizde ve hava sahasında kara saldırılarına ve deniz saldırılarına odaklanan "ortak muharebe hazırlık devriyeleri ve fiili muharebe tatbikatları" düzenlediğini söyledi.

Yetkililer tarafından yapılan bir açıklamada, amacın ortak savaş yeteneklerini test etmek ve "dış güçlerin ve Tayvan bağımsızlık ayrılıkçı güçlerinin kışkırtıcı eylemlerine kararlı bir şekilde karşı koymak" olduğunu da sözlerine ekledi.

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