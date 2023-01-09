Tayvan'dan Çin'e tatbikatları sebebiyle kınama

Çin'in demokratik olarak yönetilen Tayvan'ı kendi bölgesi olarak görmesi ve bu iddialarını ileri sürmek için askeri, siyasi ve ekonomik baskıyı artırmasının üzerine Tayvan, Çin'i kınadığını açıkladı.

Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Cephesi Komutanlığı, kuvvetlerinin Tayvan çevresindeki denizde ve hava sahasında kara saldırılarına ve deniz saldırılarına odaklanan "ortak muharebe hazırlık devriyeleri ve fiili muharebe tatbikatları" düzenlediğini söyledi.

Yetkililer tarafından yapılan bir açıklamada, amacın ortak savaş yeteneklerini test etmek ve "dış güçlerin ve Tayvan bağımsızlık ayrılıkçı güçlerinin kışkırtıcı eylemlerine kararlı bir şekilde karşı koymak" olduğunu da sözlerine ekledi.

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