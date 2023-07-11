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TBMM Başkanı Kurtulmuş KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirdiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'ya geldi. Burada KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak basın toplantısı düzenledi.

13:05 . 11/07/2023 Salı
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş- KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş- KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirdiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'ya geldi. Burada KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak basın toplantısı düzenledi.


Kurtulmuş'a ziyaretinde, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, TBMM İdare Amiri AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, TBMM İdare Amiri MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, TBMM Katip Üyesi İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Kurucular Kurulu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ve MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş eşlik ediyor.

#Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
#TBMM
#Numan Kurtulmuş
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