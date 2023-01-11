Dünya TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev AP heyetini kabul etti
AVRUPA

TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev AP heyetini kabul etti

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, teşkilatın ortak çıkar alanlarında Avrupa Birliği (AB) ile daha yakın işbirliğine açık olduğunu ifade etti.

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Haber Merkezi AA
TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev AP heyetini kabul etti
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev

Türk Devletleri Teşkilatı'ndan yapılan açıklamaya göre Ömüraliyev, İstanbul'daki TDT Sekretaryasında Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Ryszard Czarnecki başkanlığındaki heyeti kabul etti.

AP heyetine TDT faaliyetleri hakkında bilgi veren Ömüraliyev, TDT'nin özellikle ticaret, ulaştırma ve enerji gibi ortak çıkar alanlarında Avrupa Birliği (AB) ile daha yakın işbirliğine açık olduğunu söyledi.

Czarnecki de TDT Genel Sekreterliğine atanmasından dolayı Ömüraliyev'i tebrik ederek, başarı dileklerinde bulundu.

AP bünyesinde AB-Kazakistan, AB-Türkiye dostluk gruplarının başkanı ve AB-Özbekistan dostluk grubunun kurucu başkanı olan Czarnecki, Ömüraliyev'i AP'ye davet etti.

Czarnecki, TDT ile AP arasında sağlam bir ortaklığın, AB'nin TDT üye devletleri ile devam eden işbirliğini daha ileriye taşıyacağını belirtti.

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