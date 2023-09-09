Tehlikeli gerilim: Ermenistan Azerbaycan mevzilerine saldırdı

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ermenistan'a ait güçlerin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti, Ordubad ili güzergahındaki mevzilere ateş açarak saldırdığı bilgisi paylaşıldı.
Azerbaycan ordusu anında karşılık verdi
Açılan ateşe Azerbaycan ordusu birlikleri tarafından karşılık verildi.
Bakanlık Azerbaycan ordusunun saldırılara 'misilleme' için önlemler aldığını da belirtti.
Türkiye'den kınama
Öte yandan Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Karabağ'da gayrimeşru Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda düzenlenen seçimleri, Türkiye'nin tanımadığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde gayrimeşru Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda düzenlenen seçimleri, barış görüşmelerini baltalamaya yönelik bir hareket olarak algılıyor ve kınıyoruz." denildi.