Dünya Teknoloji devinden koronavirüs önlemi Tüm mağazalarını kapatıyor
ASYA

Teknoloji devinden koronavirüs önlemi: Tüm mağazalarını kapatıyor

ABD merkezli teknoloji devi Apple, Çin'de başlayan koronavirüs salgını nedeniyle ülkedeki tüm mağazalarını kapatma kararı aldıklarını duyurdu.

Çin'de başlayan ve çok sayıda ülkeye yayılan 'corona virüs'ü nedeniyle Çin'deki tüm mağazalarını kapatma kararı aldığı öğrenildi. Çin'deki Apple mağazalarının en az 9 Şubat 2020'ye kadar kapalı kalacağı öğrenildi.

Haber Merkezi Diğer
Dünya devleri, koronavirüs salgını nedeniyle Çin'deki mağazalarını kapatıyor.
Dünya devleri, koronavirüs salgını nedeniyle Çin'deki mağazalarını kapatıyor.

Çin’in Vuhan kentinde otaya çıkan ve çok sayıda ülkeye yayılan koronavirüs salgını nedeniyle dünyaca ünlü dev şirketlerden, ülkedeki faaliyetlerini geçici olarak durdurma ya da kısıtlama kararları geliyor. Birçok marka mağazalarını kapatırken, onlara teknoloji devi Apple da eklendi. Şirketten yapılan yazılı açıklamada, koronovirüs nedeniyle ülkedeki tüm mağazaların kapatılmasına karar verildiği belirtildi. Yetkililer, Apple mağazalarının en erken 9 Şubat 2020'ye kadar kapalı kalacağını ifade etti.

Çin’in Vuhan kentinde otaya çıkan ve çok sayıda ülkeye yayılan koronavirüs salgını nedeniyle dünyaca ünlü dev şirketlerden, ülkedeki faaliyetlerini geçici olarak durdurma ya da kısıtlama kararları geliyor. Birçok marka mağazalarını kapatırken, onlara teknoloji devi Apple da eklendi. Şirketten yapılan yazılı açıklamada, koronovirüs nedeniyle ülkedeki tüm mağazaların kapatılmasına karar verildiği belirtildi. Yetkililer, Apple mağazalarının en erken 9 Şubat 2020'ye kadar kapalı kalacağını ifade etti.

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Bir bir dükkan kapatıyorlar

Geçtiğimiz günlerde İsveç merkezli mobilya devi IKEA da ülkedeki 14 mağazasını geçici olarak kapattığını açıklamıştı. Daha önce de ABD merkezli kahve zinciri Starbucks, Çin'deki yaklaşık 4300 şubesinden yarısını geçici olarak kapatma kararı almıştı. Facebook ise çalışanlarının Çin’e gidişine kısıtlama getirerek, sadece özel izinle bu ülkeye gidişe onay vereceğini duyurmuştu. Teknoloji devi Apple da bu ülkedeki mağazalarının bir kısmını kapatma kararı almışı.

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