Tel Abyad'ın batısında bununan YPG/PKK'ya ait bez parçası indirildi yerine SMO bayrağı asıldı

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‘Belediyede araç israfı var’ diyen İBB Başkanı İmamoğlu’ndan ‘deprem’ kılıflı adrese teslim otomobil ihalesi

‘İsraf’ iddiasıyla Yenikapı’ya hizmet araçlarını çektirip şov yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, önce İstanbul’da yaşanan depremi bahane edip, ihale duyurusuna bile çıkmadan ‘acil ihtiyaç’ kapsamında adrese teslim 1 milyon liralık araç alımı yaptı. Ardından da 140 adet araç için yeni bir ihale yayımladı.