Dünya Tel Abyadın batısında bununan YPG/PKKya ait bez parçası indirildi yerine SMO bayrağı asıldı
BARIŞ PINARI HAREKATI

Tel Abyad'ın batısında bununan YPG/PKK'ya ait bez parçası indirildi yerine SMO bayrağı asıldı

Tel Abyad'ın batısında bununan YPG/PKK'ya ait bez parçası indirildi yerine SMO bayrağı asıldı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan ve dün terör örgütü YPG/PKK unsurlarından temizlenen Tel Abyad'da bir direkte bulunan terör örgütünü simgeleyen bez parçasının yerine Suriye Milli Ordusu (SMO) bayrağı asıldı.

Haber Merkezi AA
O anlar Tel Abyad'ın hemen karşısındaki Akçakale ilçesinden de gözlendi.
O anlar Tel Abyad'ın hemen karşısındaki Akçakale ilçesinden de gözlendi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Suriye Milli Ordusu'nun bayrağı Tel Abyad'da göndere çekildi
OYNAT 00:00
Suriye Milli Ordusu'nun bayrağı Tel Abyad'da göndere çekildi
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Tel Abyad?ın kontrolünü ele geçirmesi sonrası, şehrin merkezinde SMO bayrağı göndere çekildi. Akçakale'de yaşayan Tel Abyadlılar yollarda kutlama yaparak şehrin terörden temizlenmesini kutluyor.


Harekat kapsamında Tel Abyad ilçe merkezinin YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılmasında görev alan SMO askerleri, kentin batısında bir noktada bulunan uzun bir bayrak direğinde asılı terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçasını indirdi.

Terör örgütünü simgeleyen bez parçasının yerine Suriye Milli Ordusu bayrağı asıldı.

Barış Pınarı Harekatı: TSK 'bataklık olur' denilen yerleri yürüyerek teslim aldı
DÜNYA
Barış Pınarı Harekatı: TSK 'bataklık olur' denilen yerleri yürüyerek teslim aldı
Askerler daha sonra direğe SMO bayrağını çekti.

Bu anlar Tel Abyad'ın hemen karşısındaki Akçakale ilçesinden de gözlendi.

MSB'de harekat toplantısı: Akar ve Fidan katıldığı toplantı sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü
DÜNYA
MSB'de harekat toplantısı: Akar ve Fidan katıldığı toplantı sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü

Suriye Milli Ordusu Akçakale'den Tel Abyad'a gidiyor
OYNAT 00:44
Suriye Milli Ordusu Akçakale'den Tel Abyad'a gidiyor
Milli Suriye Ordusu'na mensup askerler, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden Tel Abyad'a gitmek için yola çıktı.
Bataklık olur dendiyürüyerek teslim aldılar!

'Bataklık olur' dendi
yürüyerek teslim aldılar!

Uzmanlar 'ATAK' helikopterinin neden kullanılmadığını açıkladı.
Bordo Bereliler emir bekliyor

Bordo Bereliler emir bekliyor

Teröristlerin çıkmadığı Münbiç için geri sayım başladı.
Cesaret bile edemezler

Cesaret bile edemezler

Uzmanlar, rejimin son girişimlerini değerlendirdi.
İkincisi İstanbul'da olacak

İkincisi İstanbul'da olacak

​'Üçlü pist' uygulaması ABD'den sonra Türkiye'ye geliyor.
MSB'de harekat toplantısı

MSB'de harekat toplantısı

​Akar ve Fidan'ın bir araya geldiği toplantı sabaha kadar sürdü.
Tünelden mühimmat<br>ikmali yaparken imha edildiler

Tünelden mühimmat
ikmali yaparken imha edildiler

​PKK/YPG'li teröristler İHA'ların nokta atışı ile vuruldu.

Fırat'a yapay köprü

Fırat'a yapay köprü

Fırat'ın batısında operasyon hazırlıkları tamamlandı.

Çölün altına inşa edilen köy: Matmata

Çölün altına inşa edilen köy: Matmata

​Tunus'un güneyinde küçük bir Berberi köyü.

Münbiç'te kararımızı uygulayacağız

Münbiç'te kararımızı uygulayacağız

Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu.
22 gün sonra<br> ilk görüntü

22 gün sonra
ilk görüntü

​MHP lideri Bahçeli ilk kez sakallı görüntülendi.
Hedeflerimize<br>ulaşana kadar durmak yok

Hedeflerimize
ulaşana kadar durmak yok

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Barış Pınarı açıklaması.
Trump destekçilerinden skandal video

Trump destekçilerinden skandal video

​Trump'ın otelinde izletilen videoda ABD Başkanı tüm rakiplerini ve gazetecileri öldürüyor.
Türkiye birinci sırada

Türkiye birinci sırada

​Ülkelere göre haftalık çalışma saatleri belli oldu.
Yargıtay'dan<br>emsal karar

Yargıtay'dan
emsal karar

​Rastgele kredi kartı dağıtan banka şimdi yandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.