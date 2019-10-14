Tel Abyad'ın batısında bununan YPG/PKK'ya ait bez parçası indirildi yerine SMO bayrağı asıldı
Tel Abyad'ın batısında bununan YPG/PKK'ya ait bez parçası indirildi yerine SMO bayrağı asıldı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan ve dün terör örgütü YPG/PKK unsurlarından temizlenen Tel Abyad'da bir direkte bulunan terör örgütünü simgeleyen bez parçasının yerine Suriye Milli Ordusu (SMO) bayrağı asıldı.
Harekat kapsamında Tel Abyad ilçe merkezinin YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılmasında görev alan SMO askerleri, kentin batısında bir noktada bulunan uzun bir bayrak direğinde asılı terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçasını indirdi.
Askerler daha sonra direğe SMO bayrağını çekti.
Bu anlar Tel Abyad'ın hemen karşısındaki Akçakale ilçesinden de gözlendi.