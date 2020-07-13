Tel Aviv’de Netanyahu protestosu: 'Suçların başbakanı' yazılı maskelerle sokağa akın ettiler

Rabin Meydanı’nı dolduran 2 binden fazla göstericiden bazılarının, Başbakan Netanyahu’yu kastederek üzerinde “suç başbakanı” yazılı maske takması dikkati çekerken, “Netanyahu evine dön” sloganları atıldı. Protestoyu düzenleyen gruplar adına yapılan konuşmalarda, salgından etkilenen sektörlere yardım programlarının uygulanmasındaki başarısızlığın sorumlusunun Netanyahu hükümeti olduğu dile getirilirken, mali yardım paketlerinin değiştirilmesi çağrısı yapıldı. Salgın nedeniyle zor günler geçiren İsrail’de işsizlik oranı yüzde 25’e kadar çıkarken, hükümet karşıtı protestolar giderek artıyor. Öte yandan ülkede, aktif vaka sayısı 18 bin 940’a yükselerek iyileşen hasta sayısını aştı. Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 4 hastanın daha yaşamını yitirdiği ve 1148 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Ülkede böylece virüs kaynaklı can kaybının 358’e, toplam vaka sayısının da 38 bin 213’e yükseldiği ifade edildi.

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