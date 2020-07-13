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Dünya Tel Avivde Netanyahu protestosu Suçların başbakanı yazılı maskelerle sokağa akın ettiler
ORTADOĞU

Tel Aviv’de Netanyahu protestosu: 'Suçların başbakanı' yazılı maskelerle sokağa akın ettiler

Kovid-19 salgınında ikinci dalganın etkisine giren İsrail’de yönetime yönelik tepkiler artıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin salgından etkilenen sektörlere yeterli yardımı yapmadığı gerekçesiyle Tel Aviv’de gösteri düzenlendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Rabin Meydanı’nı dolduran 2 binden fazla göstericiden bazılarının, Başbakan Netanyahu’yu kastederek üzerinde “suç başbakanı” yazılı maske takması dikkati çekerken, “Netanyahu evine dön” sloganları atıldı. Protestoyu düzenleyen gruplar adına yapılan konuşmalarda, salgından etkilenen sektörlere yardım programlarının uygulanmasındaki başarısızlığın sorumlusunun Netanyahu hükümeti olduğu dile getirilirken, mali yardım paketlerinin değiştirilmesi çağrısı yapıldı. Salgın nedeniyle zor günler geçiren İsrail’de işsizlik oranı yüzde 25’e kadar çıkarken, hükümet karşıtı protestolar giderek artıyor. Öte yandan ülkede, aktif vaka sayısı 18 bin 940’a yükselerek iyileşen hasta sayısını aştı. Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 4 hastanın daha yaşamını yitirdiği ve 1148 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Ülkede böylece virüs kaynaklı can kaybının 358’e, toplam vaka sayısının da 38 bin 213’e yükseldiği ifade edildi.

Fotoğraf: Arşiv

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun sosyal medya hesabından Türkiye'yi hedef alan paylaşımına Gaziantep'ten sert yanıt verdi. Erdoğan, “Bu ahlaksız İstanbul'a Konstantinapol diyor. Bu millet var ya bu can bu tende oldukça böyle bir şeye asla müsaade etmez. Be ahlaksız siz Filistin'in tamamını işgal ettiniz.' ifadelerini kullandı.


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