Tel Aviv'de toplanan İsraillilerden Netanyahu'ya istifa çağrısı

ABD'deki Ermeni lobisine boyun eğerek 'Atatürk' dizisini yayından kaldıran Disney, Siyonist lobiye de diz çöktü. Hollywood'un 'eğlence sektörü'nün ünlü medya şirketi Disney de İsrail'in çıkarları doğrultusunda çalışan insani yardım kuruluşlarına 2 milyon dolar bağışlayacağını duyurdu. Siyonist para babalarının güdümündeki Hollywood, Filistinlilere yönelik katliamlar gerçekleştiren İsrail'e desteğini açıkladı. ABD'nin 'eğlence sektörü' olarak adlandırılan Hollywood'da 700'den fazla oyuncu İsrail'e desteklerini dile getiren ve Hamas'ı kınayan bir açık mektubu imzaladı. Mektupta Hollywood oyuncuları, eğlence sektörünün liderlerine, terör örgütü olarak lanse ettikleri Hamas'a karşı güçlü bir şekilde seslerini yükseltmeleri çağrısında bulundu.