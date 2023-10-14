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Tel Aviv'de toplanan İsraillilerden Netanyahu'ya istifa çağrısı

İşgalci İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamlarının yanı sıra neden olduğu insani kriz devam ederken, başkent Tel Aviv'de toplanan İsrailliler, hükümet aleyhinde gösteri düzenleyerek Başbakan Binyamin Netanyahu'yu istifaya çağırdı. Yakınları Filistinli gruplar tarafından esir alınan aileler, düzenledikleri protesto gösterisinde, "Netanyahu hapse gitsin" ve "Netanyahu istifa" sloganları attı.

23:09 . 14/10/2023 Cumartesi
AA
İsrailliler, Netanyahu'yu istifaya çağırdı.

İsrailliler, Netanyahu'yu istifaya çağırdı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde insani krizi derinleştiren İsrail saldırıları devam ederken, Filistinli gruplar tarafından yakınları esir alınan İsrailliler, hükümet aleyhinde gösteri düzenledi.

İsrail basınındaki haberlere göre, başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı önünde, yüzlerce İsrailli toplandı.

"Esir yakınlarına destek" gösterisi, Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı protestoya dönüştü. Eylemciler, "Netanyahu hapse gitsin" ve "Netanyahu istifa" sloganları attı.

Gösteride, "Netanyahu ellerin kana bulaştı", "Yalnız bırakıldık", "Esirleri hemen geri getirin" ve "Güven kalmadı, istifa" yazılı pankartlar dikkati çekti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve diğer Filistinli gruplar, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Filistinli gruplar, Gazze Şeridi çevresindeki İsrail yerleşim yerleri ve askeri noktalardan çok sayıda sivil ve askeri esir almıştı.

İsrail'de her 5 Yahudi'den 4'ü, Filistinli grupların abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 7 Ekim'de başlattığı saldırı ve sonuçları konusunda ülke yönetimini suçluyor.

İsrail'deki Diyalog Merkezi'nin (Dialog Center) ülke genelinde 620 Yahudi ile yaptığı ankete göre, katılanların yüzde 86'sı Gazze'deki Filistinli grupların saldırısından ülke yönetimini sorumlu tutuyor.


Siyonizm'in güdümündeki Hollywood'dan terör devleti İsrail'e destek: Kesenin ağzını açan Disney işgalcilere para akıttı
Siyonizm'in güdümündeki Hollywood'dan terör devleti İsrail'e destek: Kesenin ağzını açan Disney işgalcilere para akıttı

ABD'deki Ermeni lobisine boyun eğerek 'Atatürk' dizisini yayından kaldıran Disney, Siyonist lobiye de diz çöktü. Hollywood'un 'eğlence sektörü'nün ünlü medya şirketi Disney de İsrail'in çıkarları doğrultusunda çalışan insani yardım kuruluşlarına 2 milyon dolar bağışlayacağını duyurdu. Siyonist para babalarının güdümündeki Hollywood, Filistinlilere yönelik katliamlar gerçekleştiren İsrail'e desteğini açıkladı. ABD'nin 'eğlence sektörü' olarak adlandırılan Hollywood'da 700'den fazla oyuncu İsrail'e desteklerini dile getiren ve Hamas'ı kınayan bir açık mektubu imzaladı. Mektupta Hollywood oyuncuları, eğlence sektörünün liderlerine, terör örgütü olarak lanse ettikleri Hamas'a karşı güçlü bir şekilde seslerini yükseltmeleri çağrısında bulundu.


#İsrail Saldırıları
#Gazze Şeridi
#İsrail Başbakanı
#Binyamin Netanyahu
#İstifa
17 dakika önce
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