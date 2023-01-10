Dünya Televizyon izlerken tavandan üç metrelik yılan düştü
ASYA AKTÜEL

Televizyon izlerken tavandan üç metrelik yılan düştü

Malezya'da bir aile, evinde televizyon izlerken tavandan 3 metrelik bir piton yılanı çıktı. Yılanı yakalamak 4 kişilik ekibin 3 saatini aldı.

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Haber Merkezi Diğer
Televizyon izlerken tavandan üç metrelik yılan düştü
17 kiloluk yılan özel ekipman kullanarak evden çıkarılıp doğaya bırakıldı.

Olay, Malezya'nın Sarawak kentine bağlı Miri'deki Kampung Pasir Lutong'da meydana geldi. Miri Bölge Operasyon Kontrol Merkezi, yerel saatle 23:09'da evin annesi tarafından olay yerine çağrıldı. Merkezin yetkilisi Mirwan Shah Bin Masri, Newsweek'e yaptığı açıklamada, yarım saat içinde 4 görevlinin eve geldiğini ve mutfakta saklanan bir 'davetsiz misafir' bulduklarını söyledi.

Hakkari'de toprak evde 'yılan' korkusu
OYNAT 00:37
Hakkari'de toprak evde 'yılan' korkusu
Hakkari Yüksekova ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Çukurca köyünde tek katlı toprak evde oturan 5 kişilik Oyman ailesi, havaların ısınması ile ortaya çıkan yılanlar nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor. 3 çocuk annesi Ayşe Oyman, geceleri damdan giren yılanlar nedeniyle büyük korku yaşadıklarını belirtti.


ÖZEL EKİPMAN KULLANILDI

Ekip, 17 kiloluk yılanı özel ekipman kullanarak evden çıkardı ve doğaya bıraktı. Retiküle pitonlar, dünya üzerindeki en büyük yılan türleri olarak öne çıkıyor. En uzun retiküle piton yaklaşık 10 metre olarak ölçülürken genelde boyları 6 metreyi geçebiliyor.

Yılanların şaşırtan görüntüsü: Birçok ilde aynı anda ortaya çıktılar
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Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız, küresel ısınma nedeniyle yılanların uyku düzeninin bozulduğunu belirterek, Güneydoğu Anadolu Bölgesine son 45 yılın en fazla kar yağışı düşmesine rağmen, yılanlar ocak ve şubat aylarında aktif olarak görüntülenmeye başlanmıştır dedi.
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Küresel ısınma nedeniyle yılanların uyku düzeninin bozulduğunu belirten Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız, Bu durum, soğukkanlı hayvanlar olan yılanların kış uykusu (hibernasyon) davranışlarını etkilemektedir.
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30-40 yıl önceye kadar Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi, günümüzden çok daha fazla kar yağışı almaktaydı. Ancak her geçen yıl kar yağışları ve soğuk geçen mevsimlerin süresinin azalması, kış uykusuna yatan hayvanların davranışını etkilediğini görüyoruz dedi.
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Küresel ısınmanın bütün canlıların yaşamını etkileyeceğini ifade eden Prof. Dr. Yıldız, şunları söyledi:Bu yıl ülkemize ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine son 45 yılın en fazla kar yağışı düşmesine rağmen, yılanlar ocak ve şubat aylarında aktif olarak görüntülenmeye başlanmıştır. Her ne kadar bu yıl, hava sıcaklıkları geçmiş yıllara oranla oldukça düşük olsa da yılanların geçmiş yıllardan etkilendikleri ve bu nedenle hava sıcaklığının düşük olduğu güneşli havalarda aktifleştikleri görüntüler elimize ulaşmaktadır.
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4 Ocakta Diyarbakırdan gelen kara yılan (Dolicopis jugularis) görüntüsü, şubat ayında Mardinden gelen koca engerek görüntüsü ve en şaşırtıcı olanı ise Adem Şamiloğlu tarafından görüntülenerek, Toros Üniversitesinde görevli Dr. Öğretim Üyesi Deniz Yalçınkayaya Muş Bulanıktan gönderilen kar üzerindeki aktif küpeli su yılanı (Natrix natrix) görüntüsüdür.
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Bu konuda daha detaylı araştırmaların yapılması gerekiyor.
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Mardinde görüntülenen koca engerek türü de Türkiyedeki en zehirli yılan türlerinden biri. Boyu nadiren 180 santimetreye ulaşan koca engerek, daha çok kısa ve kalındır. Ülkemizde en fazla yılan ısırılması vakası üreten engerek türüdür.
Yılanların şaşırtan görüntüsü: Birçok ilde aynı anda ortaya çıktılar
Soğuk havaların etkisini sürdüğü Mardin, Muş, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman'da, kış uykusunda olması beklenen yılanların varlığı görenleri şaşırttı.


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