Televizyon izlerken tavandan üç metrelik yılan düştü

Olay, Malezya'nın Sarawak kentine bağlı Miri'deki Kampung Pasir Lutong'da meydana geldi. Miri Bölge Operasyon Kontrol Merkezi, yerel saatle 23:09'da evin annesi tarafından olay yerine çağrıldı. Merkezin yetkilisi Mirwan Shah Bin Masri, Newsweek'e yaptığı açıklamada, yarım saat içinde 4 görevlinin eve geldiğini ve mutfakta saklanan bir 'davetsiz misafir' bulduklarını söyledi.

OYNAT 00:37 Hakkari'de toprak evde 'yılan' korkusu Hakkari Yüksekova ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Çukurca köyünde tek katlı toprak evde oturan 5 kişilik Oyman ailesi, havaların ısınması ile ortaya çıkan yılanlar nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor. 3 çocuk annesi Ayşe Oyman, geceleri damdan giren yılanlar nedeniyle büyük korku yaşadıklarını belirtti. BiP'te paylaş

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ÖZEL EKİPMAN KULLANILDI

Ekip, 17 kiloluk yılanı özel ekipman kullanarak evden çıkardı ve doğaya bıraktı. Retiküle pitonlar, dünya üzerindeki en büyük yılan türleri olarak öne çıkıyor. En uzun retiküle piton yaklaşık 10 metre olarak ölçülürken genelde boyları 6 metreyi geçebiliyor.