Temassız adam cüzdan taşımıyor: Hesabı parmaklarıyla ödüyor

İtalyan bilişimci cüzdan, kredi kartı ya da kimlik taşımıyor.
İtalyan bilişimci Mattia Confetti, cildinin altına implant ettirdiği toplam 5 mikroçiple bu konuda ülkesinde bir ilke imza attı. Confetti Temassız NFC çipleriyle cüzdanına veda ettiğini söyledi. Confetti, "Temassız çip teknolojisi ödemelerde devrim niteliğinde. Artık yanımda kimlik, cüzdan ya da kredi kartı taşımıyorum." diye konuştu.
Gelecekte sinir sistemi hastalıklarını erken teşhis edecek
Bununla birlikte, İtalyan siber güvenlik uzmanı, mikroçiplerin gelecekte sinir sistemi hastalıklarının erken teşhisinde bile kullanılabileceğini belirtti. Confetti, "Bu mikroçipler mesala Elon Musk'ın neuralink beyin çipi gibi sistemlerle iletişim sağlayabilir. Beyin fonksiyonlarını yakından inceleyip, gizemlerini çözebiliriz. Bu teknoloji, insanlar ve makineler arasında uyumlu bir gelecek inşa edilmesinde kullanılabilir. Makineler, gelişen teknolojiyle insanlığa hizmet edebilir." diye konuştu.