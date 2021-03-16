Dünya Temelini Aliyev attı Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerin çehresi değişiyor
ASYA

Temelini Aliyev attı: Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerin çehresi değişiyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan bölgelere gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Fuzuli-Hadrut ve Hadrut-Cebrayıl-Şükürbeyli kara yollarının temelini attı.

Haber Merkezi AA
Fuzuli-Hadrut ve Hadrut-Cebrayıl-Şükürbeyli kara yollarının temelini Aliyev attı.
Fuzuli-Hadrut ve Hadrut-Cebrayıl-Şükürbeyli kara yollarının temelini Aliyev attı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ve kızı Leyla Aliyeva ile Fuzuli ve Hocavend illerini ziyaret eden Aliyev, önce Fuzuli-Hadrut kara yolunun temel atma törenine katıldı.

  • Aliyev törende, yeni yolların yapımının işgalden kurtarılan bölgelerin imarında büyük önem taşıdığını belirtti.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Füzuli Rayonu'na bağlı Horadiz Kasabası'nda vatandaşlarla buluştu. Aliyev'e Azerbaycanlıların ilgisi büyüktü.


Göndere Azerbaycan bayrağı çekildi

Tören sonrasında Hocavend ilinin Hadrut kasabasına giden Aliyev, burada göndere Azerbaycan bayrağı çekti. Aliyev Hadrut'ta, Cebrayıl iline uzanacak ve Şükürbeyli köyünde Hacıgabul-Mincivan-Zengezur Koridoru kara yolu ile kesişecek 43 kilometrelik yeni yolun da temelini attı.

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