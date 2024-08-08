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Terör devleti alarma geçti: İsrail Güvenlik Kabinesi yer altı komuta odasında toplandı

İran'ın olası intikam saldırısının hedefindeki terör devleti İsrail alarma geçti. Yerel basında çıkan haberlerde, İran ve Hizbullah ile devam eden gerilimin gölgesinde İsrail Güvenlik Kabinesinin bir araya geldiği belirtildi. Toplantının "çukur" olarak da adlandırılan yer altı komuta odasında gerçekleştiği bildirildi.

22:08 - 8/08/2024 Thursday
Güncelleme: 22:31 - 8/08/2024 Thursday
AA
İsrail Güvenlik Kabinesi (Foto: Arşiv)
İsrail Güvenlik Kabinesi (Foto: Arşiv)

İsrail Güvenlik Kabinesinin başkent Tel Aviv'de Genelkurmay Başkanlığının "çukur" olarak da adlandırılan yer altı komuta odasında toplandığı bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, İran ve Hizbullah ile devam eden gerilimin gölgesinde Güvenlik Kabinesinin bir araya geldiği belirtildi.

Toplantının olası bir acil durum tatbikatı yapmak amacıyla Genelkurmay Başkanlığındaki yer altı komuta odasında yapıldığı ifade edildi.

Toplantı neden yapıldı: İsrail televizyonlarından dikkat çeken iddialar

Öte yandan İsrail televizyonu toplantının gündemine ilişkin dikkat çekici bir iddia ortaya attı.

Kanal 12 televizyonu, İsrail ordusunun Güvenlik Kabinesinden Hizbullah'a karşı önleyici bir saldırı düzenleme emri alma olasılığına hazırlandığını ileri sürdü.

Kanal 13 televizyonu ise Tel Aviv'in elindeki son değerlendirmelerin Hizbullah'ın Fuad Şükür'ün öldürüldüğü saldırıya karşılık üst düzey bir İsrailli yetkiliyi hedef almaya çalışacağı yönünde olduğunu iddia etti.

İsrail ordusunun 30 Temmuz'da Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür ölmüştü.



#İsrail
#Hizbullah
#İran
#İntikam Saldırısı
#Tel Aviv
#İsrail Güvenlik Kabinesi
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