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Dünya

Terör devleti İsrail ateşkes kararını tanımadığını duyurdu: Hamas'ı yok edeceğiz

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilen Ramazan ayı boyunca Gazze'de ateşkes kararına karşı yaptığı açıklamalarda, ''İsrail ateşi kesmeyecek. Hamas'ı yok edeceğiz." ifadelerini kullandı.

20:30 - 25/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 20:47 - 25/03/2024 Pazartesi
AA
BMGK'de 7 Ekim'in ardından ilk kez Gazze'de ateşkes talep edilen bir karar kabul edildi.
BMGK'de 7 Ekim'in ardından ilk kez Gazze'de ateşkes talep edilen bir karar kabul edildi.

Katz, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ABD'nin veto etmediği BMGK'nın Gazze'de ateşkes kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Katz, "İsrail ateşi kesmeyecek. Hamas'ı yok edeceğiz ve son (İsrailli) esir dönene kadar savaşacağız." ifadesine yer verdi.


BMGK'de Gazze'de ramazanda acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul edildi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul edilmişti.

15 üyeli BMGK'de geçici üyeler Cezayir, Ekvator, Guyana, Japonya, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve İsviçre tarafından hazırlanan karar tasarısı oylanmıştı.

Tasarı, 14 "evet" ve 1 "çekimser" oyla kabul edildi. ABD çekimser oy kullanmıştı.

Uzun süren müzakerelerin ardından karar tasarısında "daimi ateşkes" ifadesinde mutabık kalınmıştı. ABD heyeti, son anda tasarı metninde değişiklik talep ederek "daimi" ifadesini "kalıcı" ile değiştirdi. Böylelikle, ABD'nin ateşkes sürecine esneklik katmış olduğu düşünülüyor.

Rusya'nın oylama öncesinde ifadeyi ilk haline çevirmeye yönelik değişiklik önerisi ABD tarafından veto edilmişti.


#BMGK
#ateşkes
#Gazze
#İsrail
#Yisrael Katz
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