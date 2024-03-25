Terör devleti İsrail ateşkes kararını tanımadığını duyurdu: Hamas'ı yok edeceğiz

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından alınan Gazze'de ateşkes kararının olumlu bir adım olarak görüldüğü belirtildi. Bakanlık Sözcüsü Keçeli: "Olumlu bir adım olarak görüyoruz. Temennimiz, İsrail'in bu kararın gereklerini bir an evvel yerine getirmesidir." ifadelerini kullandı.