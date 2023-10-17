Terör devleti İsrail Gazze Şeridi'nde hastaneyi vurdu: En az 500 kişi hayatını kaybetti

İsrail, Gazze'de hastane vurdu.
İsrail, Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarında hastaneyi hedef aldı.
Abluka altındaki Gazze’de bulunan bir hastaneye İsrail savaş uçakları tarafından bombalandığı belirtilerek, en az 500 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralı olduğu aktarıldı.
Filistin hükümetinin Gazze’deki Medya Ofisi Başkanı Salam Marouf yaptığı açıklamada, saldırılarda evleri yıkılan Filistinlilerin hastaneye sığındıklarını belirterek, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin bulunduğu sırada İsrail savaş uçaklarının hastaneyi vurduğunu ifade etti.
Marouf, İsrail’in savaş suçu işlediğini belirterek, “Saldırı nedeniyle Şifa Tıp Kompleksi’ne onlarca ölü ve yaralı getirildi” dedi.
Yetkililer, enkaz altında çok sayıda kişinin olduğunu açıkladı.